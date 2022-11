Dillingen/Wertingen

vor 33 Min.

Die Jägervereinigung im Kreis Dillingen feiert drei Hubertusmessen

Plus Begangen wird der Hubertusfeiertag in Violau, in Dillingen und in Wertingen. Das sind die Termine.

Artikel anhören Shape

Dieses Jahr hat sich die Kreisjägervereinigung anlässlich des Hubertusfeiertags, der am 3. November begangen wird, etwas Neues einfallen lassen. Die Hubertusfeier der Kreisjägervereinigung Dillingen findet an einem anderen Ort und in einem anderen Rahmen statt. Dem Gedenktag zugrunde liegt die Legende, dass dem fanatischen Jäger Hubertus einst bei der Jagd ein Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Geweihstangen erschien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen