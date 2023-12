Dillingen/Wertingen

Dillinger Christkind und Wertinger Schlossengel stellen sich vor

Hanna Zacher (links) ist in diesem Jahr Dillingens Christkind; Celina Wörle (rechts) ist Schlossengel in Wertingen.

Plus Hanna Zacher aus Dillingen und Celina Wörle aus Hirschbach bekleiden himmlische Ämter. Als Christkind und Engel sind sie auf ihren Weihnachtsmärkten unterwegs.

Von Laura Gastl

Vom Himmel bin ich herab gekommen,

um Freude euch zu bringen.

Sehr herzlich heiß ich euch willkommen,

bei all den vielen schönen Dingen!

Den Anfang ihres Spruchs kann Hanna Zacher, elf Jahre, bereits auswendig. Sie freut sich darauf, wenn sie am Freitag für ihren ersten Auftritt als Christkind auf dem Dillinger Christkindlesmarkt in ihr weißes Kostüm mit viel „Gold und Glitzer“ schlüpfen darf. „Ich bin schon gespannt auf die Augen der Kinder“, verrät sie. „Vielleicht denken die ja, dass ich das echte Christkind bin!“ Dass sie dieses Jahr zum ersten Mal in diese Rolle schlüpfen darf, findet Hanna „schon cool“. Sie erzählt selbstbewusst von ihrer neuen Aufgabe. Aufgeregt sei sie bislang nicht, aber das könne ja noch kommen.

