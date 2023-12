Zum Verschenken: Buchhandlungen aus Dillingen und Wertingen geben Tipps

Welches Buch passt für wen gut unter den Christbaum? Die Buchhandlungen Gerblinger und Brenner teilen ihre Empfehlungen quer durch die Genres und Altersgruppen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, dann ist der Heiligabend da, und die Geschenke sollten alle beisammen sein. Trotzdem ist dem einen oder der anderen womöglich noch nicht ganz klar, was sich anbieten könnte, um es festlich-feierlich unter den Christbaum zu legen. Ein Präsent, das sich besonders gut verpacken lässt, weil so schön rechteckig und glatt, ist das Buch. Auch inhaltlich sollte sich für alle, die zu beschenken sind, etwas finden. Die Buchhandlungen Gerblinger aus Wertingen und Brenner aus Dillingen haben Tipps.

Für Erwachsene: Für alle Fans der Krimireihe Kluftinger bietet sich heuer zu Weihnachten vor allem ein Buch an: Michael Kobr, einer der beiden Autoren, hat den Titel "Sonne über Gudhjem" herausgebracht. Sowohl die Buchliebhaberinnen Christine Gerblinger und Angelika Egger aus der Buchhandlung Gerblinger als auch Julia Veh aus der Buchhandlung Brenner empfehlen diesen Auftakt der neuen Bornholm-Krimireihe. "Optisch sieht das Buch eher düster aus, wie ein Schwedenkrimi", sagt Julia Veh. "Aber die Geschichte ist auch lustig." Eine feste Fangemeinde hat daneben die Schriftstellerin Nele Neuhaus, deren neuer Kriminalroman "Monster" in diesem Jahr herausgekommen ist. "Ziemlich spannend" finden den Christine Gerblinger und Angelika Egger.

Außerdem nennen die Expertinnen ein paar historische Romane, so zum Beispiel Ken Follets "Die Waffen des Lichts". Das Buch sei gerade auch für Männer geeignet, so Gerblinger und Egger. "Ein schön geschriebener Familienroman" für alle, die geschichtlich interessiert sind, aber nichts Herunterziehendes lesen wollen, ist laut Veh "Die Buchbinderin von Oxford" von Pip Williams. Daneben empfiehlt sie "Das Licht zwischen den Schatten" von Michaela Beck – eine deutsche Familiengeschichte, die zu DDR-Zeiten spielt.

In der Buchhandlung Gerblinger häufig nachgefragt wird Kabarettistin Monika Grubers neues Buch "Willkommen im falschen Film" gemeinsam mit Andreas Hock. Mit frechem Humor wird darin der Zustand der Gesellschaft auseinandergenommen. Eine Mischung aus Komödie, Fantasy und Krimi bietet "Der Spurenfinder" vom "Känguru-Chroniken"-Autor Marc Uwe-Kling und seinen Töchtern Johanna und Luise – ein Buch, das sich Julia Veh zufolge gut für jüngere Erwachsene eignet und vielleicht ein Geschenk für den Schwiegersohn sein könnte.

Ganz persönlich empfiehlt Angelika Egger "Das Flüstern der Feigenbäume" von Elif Shafak, das den Zypern-Konflikt zwischen Türken und Griechen sowie eine Liebesgeschichte beinhaltet. Auch ihrem Mann und ihrer Tochter habe das Buch gefallen. Ihre Kollegin Christine Gerblinger schätzt vor allem den Schriftsteller Martin Suter, der sozialkritisch und mit Witz schreibt, wie sie sagt. Für die Weihnachtszeit nimmt sie sich seinen neuen Roman "Melody" zu lesen vor.

Für Jugendliche und junge Erwachsene: Ein Geschenktipp für Jugendliche aus dem Hause Gerblinger ist die "Flammengeküsst"-Fantasyreihe von Rebecca Yarros: Teil eins heißt "Fourth Wing", Teil zwei "Iron Flame". Aus dem gleichen Genre nennen Gerblinger und Egger "Murtagh – eine dunkle Bedrohung" von "Eragon"-Autor Christopher Paolini.

Bei Mädchen und jungen Frauen besonders beliebt seien Bücher des Genres New Romance, also leichte Liebesromane, so Julia Veh. Häufig stehen die Protagonistinnen und Protagonisten darin am Ende ihrer Schulzeit oder sind auf dem College. Wer lieber eine Hauptperson möchte, die schon Ende 20 oder Anfang 30 ist, für die oder den empfiehlt die Buchhändlerin aus Dillingen die "Knockemout"-Reihe mit dem ersten Teil "Things We Never Got Over". Im Trend liegen Bücher mit Farbschnitt, also mit bunt eingefärbten Papierkanten.

Für Kinder: Als weihnachtlich-winterliche Geschenkidee für Kinder empfehlen Christine Gerblinger und Angelika Egger unter anderem die Serie "Der kleine Drache Kokosnuss", beispielsweise die Teile "Das große Weihnachtsbuch" oder "Der kleine Drache Kokosnuss erforscht das Eis". Außerdem gibt es heuer Sonderausgaben verschiedener Geschichten von Otfried Preußler anlässlich seines 100. Geburtstags.

Ein Bilderbuch, das "sanft und niedlich gezeichnet" sei, ist laut Julia Veh "Adelheid & Ferkolin". Marius Marcinkevičius erzählt darin die Geschichte eines Ferkels und einer kleinen Kuh, die Freunde sind und Abenteuer im Schnee erleben. Für ältere Kinder rät die Brenner-Buchhändlerin zur Fantasyreihe "Das Geheimnix von Nox" von Claudia Scharf. Für Jungen ab zwölf, die häufig wenig lesen, empfiehlt sie die "Weltgeschichten"-Sachbücher von Dominic Sandbrook. Diese behandeln unter anderem den Zweiten Weltkrieg, Alexander den Großen und Cleopatra.

Für die ganze Familie: Bei Gerblinger gehen im Dezember besonders gut Bücher über die Raunächte, die um Weihnachten und Neujahr herum zelebriert werden. Viele wissen nicht, was es genau mit dem Brauchtum, mit dem Reinigen und dem Räuchern auf sich hat und wollen mehr darüber erfahren. Diese Literatur, die zum Teil auch für Familien mit Kindern geeignet ist, bietet sich daher als Weihnachtsgeschenk an, das direkt zum Einsatz kommt.