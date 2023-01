Dillingen

18:20 Uhr

Wie Menschen aus der Region sich an Papst Benedikt erinnern

Plus Einige sind dem emeritierten Papst begegnet, der nun gestorben ist. Es gibt bleibende Erinnerungen, eine Unterschrift im Gästebuch und Bewunderung.

Von Elli Höchstätter

Viele Menschen in der Region trauern um Papst Benedikt XVI, der im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Einige haben besondere Erinnerungen an den ehemaligen Papst, wie beispielsweise Anton Grotz aus Lauingen. Er durfte 1980 als Kulturreferent den Besuch von Joseph Ratzinger in der Herzogstadt miterleben. Papst Benedikt eröffnete das Festjahr in der Herzogstadt. Lauingen feierte damals den 700. Todestag des heiligen Albert, 800 Jahre Stadterhebung und die erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

