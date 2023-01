Zwei Diebstähle beschäftigen die Polizei

Eine Frau gibt beim Einkaufen nicht acht - daraufhin wird sie bestohlen.

Ein 34-jähriger Mann wurde am Montag gegen 20 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Dillinger Innenstadt erwischt, nachdem er an der Kasse lediglich zwei Bierflaschen bezahlen wollte. In seinem Rucksack führte er jedoch weitere sechs Flaschen Rum im Wert von fast 50 Euro mit sich, die er an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Dies fiel jedoch einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Dillingen auf, der den Ladendieb schließlich an der Kasse darauf ansprach und festhielt.

Bereits am Samstag gegen 16.30 Uhr kam es in einem Supermarkt am Kasernplatz zu einem Diebstahl aus einer Einkaufstasche. Hierbei wurde einer Seniorin beim Einkaufen aus der abgelegten Einkaufstasche ihr schwarzer Geldbeutel mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag, sowie ihr Ausweis und Krankenkassenkarte entwendet. Zum Tatzeitpunkt waren der Geschädigten eine männliche und eine weibliche Kundin im Alter von etwa 25 Jahren aufgefallen, die sich auffällig im Geschäft verhielten. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)