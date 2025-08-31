Icon Menü
Integration in Dillingen: Zehn Jahre nach „Wir schaffen das“

Dillingen

Zwischen Bürokratie, Engagement und Eigeninitiative: „Haben wir es geschafft?“

Sie waren unter den ersten Geflüchteten, die vor mehr als zehn Jahren in den Kreis Dillingen kamen. Wie ging es für sie weiter? Helfer und Geflüchtete berichten.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Zehn Jahre "Wir schaffen das" Landkreis DIllingen
    Zehn Jahre "Wir schaffen das" Landkreis DIllingen Foto: Collage AZ

    2015 war auch der Landkreis Dillingen gefordert, Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kamen, aufzunehmen, zu versorgen und ihnen eine neue Heimat zu bieten. In Dillingen gründete sich dafür die Unterstützergruppe Asyl/Migration. Bei gefüllten Weinblättern und Gebäck sprechen Geflüchtete und Helfer der ersten Stunde über ihre Erfahrungen und die Frage, ob „wir“ es geschafft haben.

