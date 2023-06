Dillinger Bona-Schüler schnuppern Landwirtschaftsluft

Auf dem Schmid-Hof in Donaualtheim lernen die Kinder, wie man Butter macht und richtig mit Milchvieh umgeht. Der Besuch ist Startschuss für eine Aktionswoche.

Die Kühe im Stall von Familie Schmid können ihr Glück am Dienstagvormittag gar nicht fassen: Von überall her werden die Tiere mit dem saftigen Gras gefüttert. Wer hier so fleißig füttert? Das sind die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der Dillinger St.-Bonaventura-Realschule. Die Buben und Mädchen verbringen einen ganzen Schultag auf dem Erlebnisbauernhof in Donaualtheim und lernen Vielfältiges über Landwirtschaft und die Herstellung von Milchprodukten. Im Rahmen der Aktivwoche will das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen – kurz AELF – Schulen dazu ermutigen, einen Bauernhof in ihrer Umgebung zu besuchen.

Der Hof von Gabi und Otto Schmid bietet sich für solche Erlebnisse bestens an: Gemeinsam mit Tochter Stefanie und Schwiegersohn Michael Schuster betreiben die Hofinhaber sowohl Viehzucht als auch Getreideanbau. 120 Milchkühe halten die Schmids, und auf ihren Feldern wird unter anderem Weizen, Gerste und Hafer geerntet.

Von links: Stefanie Schmid, Michael Schuster, Otto Schmid und Erlebnisbäuerin Gabi Schmid. Foto: Philipp Nazareth

Die Schülerinnen und Schüler erfahren zum Beispiel, wie aus Kuhmilch Butter entsteht. Dafür wird die fettreiche Sahne so lange im Glas geschüttelt, bis sie streichzart ist, wie Bäuerin Gabi Schmid erklärt. Die Belohnung folgt sogleich: Die Buben und Mädchen genehmigen sich ein leckeres Marmeladenbrot mit selbst gemachter Butter. Auch Buttermilch, ein Nebenprodukt der Butterherstellung, gibt es zur Verköstigung.

Schmid-Hof in Donaualtheim: Keine irische Butter, dafür Landluft schnuppern

"Es läuft richtig gut", sagt die Landwirtin während einer kurzen Verschnaufpause. Mit einem Strahlen blickt sie über den Hof südlich von Donaualtheim. Die Familie macht schon zum zweiten Mal beim ALEF-Projekt mit, das ganze Jahr über sind aber immer wieder Schulklassen zu Besuch auf dem Hof, um Viehwirtschaft und Ackerbau hautnah zu erleben. "Wir wollen einfach zeigen, dass Lebensmittel auch auf lokalen Höfen hergestellt werden und dass es nicht nur die irische Butter gibt", so Schmid. Ihr Hof liefert die Milch an die Molkerei Gropper in Bissingen.

Die zwölfjährige Romina Wengenmayr füttert im Stall von Familie Schmid eine Kuh. Bei den Schülerinnen und Schülern kommt der Besuch in Donaualtheim gut an. Foto: Philipp Nazareth





Bei den Buben und Mädchen kommen die Milchkühe und Traktoren, der Viehstall und die großen Heuballen gut an. Die 12-jährige Romina Wengenmayr aus Dillingen steht im großen Kuhstall und greift zu einem großen Büschel Gras. Sie hält es einer Kuh entgegen, das Tier beißt genüsslich von dem saftigen Grün ab. Wengenmayr ist begeistert: "Ich liebe Tiere, wir haben zu Hause auch Hasen und Pferde." Sie habe heute unter anderem gelernt, wie Landwirte ihre Heuballen wickeln. Und auch die selbst gemachte Butter habe der 12-Jährigen geschmeckt.

Besuch in Donaualtheim soll Schüler für die Landwirtschaft begeistern

Ein paar Kühe weiter stehen Leon Schmid und sein Freund Lukas Weißenböck. Auch sie füttern eine der 120 Milchkühe auf dem Hof. Der zwölfjährige Leon ist nicht nur Schüler am Bona, sondern auch Sohn von Jungbäuerin Stefanie. Er ist sichtlich stolz, seinen Mitschülerinnen und Mitschülern die Arbeit auf dem Bauernhof näherzubringen. "Dann wissen sie, wie das alles praktisch abläuft und können die gute Landluft genießen", sagt der aufgeweckte Junge selbstbewusst.

Von links: Lukas Weißenböck mit Leon Schmid, der auf dem Erlebnishof in Donaualtheim zu Hause ist. Foto: Philipp Nazareth

Dennoch sind unter den Buben und Mädchen auf dem Schmid-Hof nur wenige, die selbst aus der Landwirtschaft kommen. Die Aktivwoche mit dem Titel "Sommer.Erlebnis.Bauernhof" möchte genau diese Gruppe ansprechen. Reinhard Bader, der das AELF leitet und am Dienstag neben Landrat Markus Müller und Bona-Schulleiter André Deppenwiese spricht, sagt: "Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur die Theorie kennenlernen, sondern auch etwas ausprobieren." Langfristig erhoffe er sich, dass wieder mehr junge Menschen einen landwirtschaftlichen Beruf ergreifen. Im Landkreis Dillingen gibt es insgesamt 20 Betriebe, die im Laufe der Aktivwoche ihre Türen öffneten. Dass mit der St.-Bonaventura-Schule zum ersten Mal auch ein Gymnasium teilnehme, freue Bader besonders.