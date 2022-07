Donautal-Radlspaß 2022: Was Sie über Termine, Strecken und Anreise wissen müssen

Donautal-Radlspaß 2022: Hier finden Sie die Termine sowie Infos zu den Strecken und der Anreise. Plus wertvolle Links.

Auf geht's zum Donautal-Radlspaß 2022! Laut Veranstalter handelt es sich um Bayerisch-Schwabens beliebtesten Freizeitradeltag. Hier finden Sie alle wichtigen Fakten und Zahlen zu dieser Entdeckungstour durch das Schwäbische Donautal.

Termine: Wann findet der Donautal-Radlspaß 2022 statt?

Die Veranstalter haben den 16. Donautal-Radelspaß zwischen Donau, Zusam und Laugna für den 10. und 11. September 2022 angekündigt. Dieses Jahr ist der Radlspaß zum ersten Mal in Wertingen zu Gast.

Donautal-Radlspaß 2022: Die Strecken

Drei verschiedene Strecken - von familienfreundlich bis sportlich - bieten jeder und jedem das ganz persönliche Rad-Erlebnis. Am Rand der Touren und auf der Zentralveranstaltung beim historischen Wertinger Schloss wartet ein buntes und genussvolles Programm auf die Teilnehmer.

Der diesjährige Donautal-Radelspaß führt durch die idyllischen Flusstäler von Zusam und Laugnau. Die Touren streifen auch das Donauried und den Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. 28 Anbieter entlang den Strecken fungieren als Gastgeber. In jeder Gemeinde gibt es Aktionen und jede Menge Abwechslung - offene Kirchen, Museen, Kapellen, Bauerhöfe, Kunstwerke... Wenn Sie schon mal einen Vorgeschmack haben möchten: Bitte sehr, hier entlang.

Bei der Befahrung der Strecken können Sie ganz einfach der Beschilderung folgen, aber natürlich dürfen Sie die Radelspaß-Strecken gern auch per GPS entdecken. Die notwendigen Daten können Sie bei den jeweiligen Touren von der Website des Veranstalters herunterladen. Sollten Sie ein anderes Dateiformat benötigen, berät man Sie gern kostenlos unter 0800/477 2001. Wenn Sie also mehr Infos als unsere prosaischen Streckenangaben - zum Beispiel detaillierte Karten, Höhenprofile oder den GPX-Track - haben möchten, sind Sie mit diesem Link in besten Händen.

Strecke Nr. 1: Donautal-L (56 km)

Wertingen – Hirschbach – Bäldleschwaige – Gremheim – Höchstädt – Wertingen

Lesen Sie dazu auch

Strecke Nr. 2: Donautal-M (34 km)

Wertingen – Zusamaltheim – Zusamzell – Emersacker – Laugna- Gottmannshofen – Wertingen

Strecke Nr 3: AOK-Familienrunde (14 km)

Wertingen – Roggden – Laugna – Gottmannshofen – Wertingen

Anreise zum Donautal-Radlspaß 2022

Die Veranstalter stellen auf ihrer Website außer den unten veröffentlichten schriftlichen Anreise-Tipps auch eine Übersichtskarte und einen Routenplaner von Google Maps zur Verfügung. Unter der Radelspaß-Hotline 0800/477 20 01 können Sie kostenlos weitere Infos bekommen.

Anreise mit der Bahn

Eine direkte Anreise nach Wertingen per Bahn wird leider nicht angeboten. Sie erreichen die Radelspaß-Strecken (nur Donautal-L) über die Bahnhöfe Höchstädt a.d.Donau und Blindheim, die von der Donautalbahn von agilis (RB 15 und RE 18) angefahren werden. Vor dort ist der Weg zur Radelspaß-Strecke ausgeschildert. Anschlüsse an den Fernverkehr bieten die Bahnhöfe Ulm, Günzburg und Donauwörth. Für ausführliche Fahrpläne und tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an die Deutsche Bahn.

Anreise mit dem Auto

In Wertingen sind neben den öffentlichen Parkplätzen der Stadt die Park&Bike-Parkplätze (Norma, Edeka, Netto) ausgewiesen. Folgen Sie von dort der Beschilderung "Zur Zentralveranstaltung" beziehungsweise "Zur Strecke". Weitere ausgewiesene Park&Bike-Parkplätze entlang beziehungsweise nahe der Strecke finden Sie: