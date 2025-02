Dorfladen in Binswangen ist einen Schritt weiter

Ein Dorfladen mit Bäckerei und Café soll in Binswangen entstehen. Die Idee, die mit der Schließung des letzten Geschäftes in Binswangen vor drei Jahren aufgekommen ist, nimmt immer konkretere Formen an. So ist jetzt klar: Der Laden soll nach dem 24/7-Prinzip laufen, also an sieben Tagen der Woche für 24 Stunden geöffnet sein. Für die Organisierung und Finanzierung des Projekts wurde die Genossenschaft „Neue Mitte Binswangen eG“ gegründet.

