Drei Personen auf Mofa mit gefälschtem Kennzeichen in Dillingen unterwegs

Dillingen

Zu dritt auf einem Mofa unterwegs

In Dillingen fällt ein überladenes Mofa aus. Außerdem ist auch noch das Nummernschild gefälscht.
    •
    •
    •
    So sieht es aus, wenn ein Mofafahrer alleine unterwegs ist. In Dillingen hatte ein Unbekannter aber gleich noch zwei weiterer Personen mitgenommen.
    So sieht es aus, wenn ein Mofafahrer alleine unterwegs ist. In Dillingen hatte ein Unbekannter aber gleich noch zwei weiterer Personen mitgenommen. Foto: Foto: Hendrik Schmidt, Symbolbild

    Das muss mal erst mal schaffen. Zu dritt waren drei bislang unbekannte Personen am Samstagabend auf einem Mofa unterwegs. Laut Auskunft der Polizei fiel das überladene Mofa gegen 22 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße auf. Der unbekannte Fahrer beförderte zwei weitere Personen mit auf seinem Mofa.

    Unbekanntes Trio sorgt für Aufsehen in Dillingen mit überladenem Mofa und fragwürdigen Kennzeichen

    Er fuhr weiter in Richtung Große Allee und Rosenstraße. Auffällig war das angebrachte Kennzeichen mit „FCK CPS“. Wie die Polizei erklärt, stellt dies allein schon den Straftatbestand der Urkundenfälschung dar. Wer Hinweise auf den Fahrer oder Halter geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Dillingen melden. (AZ)

