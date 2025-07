„Das ist die letzte Chance“ für die Kreiskliniken Dillingen und Wertingen

Vor wenigen Wochen meldeten die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen die Planinsolvenz in Eigenverantwortung an. Der Dillinger Kreistag beschloss daraufhin neue Strukturen für die beiden Standorte. Unter anderem soll die Notaufnahme in der Zusamstadt wegfallen, die Orthopädie geschlossen werden. Stattdessen will man ein Zentrum für Altersmedizin (Geriatrie) schaffen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wertingen sorgen sich seit dem Bekanntwerden der Pläne um ihre Arbeitsstellen. Und viele Menschen im Landkreis Dillingen befürchten das Aus der medizinischen Krankenhausversorgung in der Region, wenn das Insolvenzverfahren keinen Erfolg haben sollte. Vor zwei Wochen protestierten 2000 Menschen in den Wertinger Straßen. Angesichts der Sorgen und Unsicherheiten organisierten die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung eine „Sprechstunde“ zu den Kreiskliniken. Etwa 450 Besucherinnen und Besucher kommen dazu am Donnerstagabend in die Wertinger Stadthalle. Rund 1000 Menschen verfolgen zu Hause im Livestream die Debatte darüber, wie es mit den Kliniken weitergehen soll.

