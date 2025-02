Termin für die Edeka-Wiedereröffnung in Wertingen steht

Vor der Edeka-Filiale in Wertingen geht es momentan trubelig zu. Baustellenarbeiter sind unterwegs, ein Staplerfahrer transportiert Theken, Regale und anderes Mobiliar. Auf der angrenzenden Industriestraße ist die Geschwindigkeit wegen der Arbeiten auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Scheint, als würde die Wiedereröffnung des hochwassergeschädigten Supermarkts näherkommen. Auf Nachfrage bestätigt ein Sprecher von Edeka-Südbayern: „Richtig. Wir werden das E-Center am Donnerstag, 27. März, wiedereröffnen.“

Damit rückt das Datum für den Neustart wieder ein Stück nach vorn. Noch im Oktober hatte der Edeka-Sprecher mitgeteilt, dass um Ostern herum mit einer Wiedereröffnung zu rechnen sei. Zuvor gingen die Verantwortlichen lange davon aus, dass die Filiale bereits im September 2024 wieder an den Start geht.

Wertingens E-Center wird Ende März wiedereröffnet

Im Juni des vergangenen Jahres war der Supermarkt in Wertingen stark von Überschwemmungen betroffen. Eine Sanierung wurde nötig, und der Laden musste vorübergehend zusperren. Inzwischen dauert die Schließung mehr als acht Monate an. Diese Zeit wurde nicht nur für Sanierungen, sondern auch für eine Modernisierung genutzt. Darüber informierte der Edeka-Sprecher bereits vor einiger Zeit.

Außerdem sprach ein Vertreter der Kimmerle Gruppe aus Dillingen, der das Gebäude gehört, im Oktober von einer neuen räumlichen Einteilung. Bäckerei samt Café im Eingangsbereich der Edeka-Filiale sollten vergrößert werden. Wie es in dem Supermarkt tatsächlich aussehen wird und was sich verändert hat, werden Kundinnen und Kunden in etwas mehr als einem Monat herausfinden können.