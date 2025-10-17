Passiflori -Geschäftsführerin sagt nach dem Einbruch: Das „ungute Gefühl“ bleibt

Corinna Kratzer ist eine Frau, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Die Geschäftsführerin der Gärtnerei und des Floristikladens Passiflora in Buttenwiesen hat deshalb nach dem Einbruch gleich wieder die Ärmel hochgekrempelt. So schnell wie möglich wollten sie und ihr Team die Kundschaft wieder im Laden begrüßen. Doch so ganz ohne Nachwirkung bleibt die Tat auch für sie nicht.

Rückblick: Unbekannte waren in der Nacht auf Sonntag in den Familienbetrieb in der Wertinger Straße eingebrochen. Corinna Kratzer erklärt: „Wir sind noch einigermaßen gut davongekommen. Es gab keinen allzu hohen Schaden.“

Buttenwiesen: Nach Einbruch bleibt bei Corinna Kratzer ein ungutes Gefühl

Doch der Einbruch brachte zunächst die Abläufe im Laden durcheinander. Am Montagvormittag war das Geschäft für einen halben Tag gesperrt, da Polizeibeamte vor Ort tätig waren. „Auch wir durften nicht rein und natürlich auch keine Kundschaft“, so Corinna Kratzer.

Passiflora-Laden in Buttenwiesen nach Einbruch schnell wieder im Alltag

Doch schnell sei der Alltag wieder eingekehrt. Die Geschäftsführerin erklärt: „Wir lassen uns so schnell nicht entmutigen.“ Außerdem sei derzeit viel zu tun und Allerheiligen nahe. Da könnten die Gedanken nicht immer um den Einbruch kreisen. Allerdings räumt sie ein, dass ein ungutes Gefühl bleibe. Corinna Kratzer erinnert sich, dass sie am Montag voller Tatendrang loslegen wollte und als Erste im Geschäft war. Den Schreck, den sie bekam, als sie den Einbruch bemerkte, werde wohl eine Zeitlang im Hinterkopf bleiben. „Das braucht kein Mensch“, sagt sie.