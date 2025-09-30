Eine Diva gibt ihr Wissen in Wertingen weiter

Wertingen ist Musikstadt. Das zeigen regelmäßig etwa die Wertinger Festspiele, im Rahmen derer in diesem Jahr Gesangs-Weltstars wie Maria Nazarova, Lukasz Konieczny und Michael Heim zu hören waren. Eine weitere internationale Größe im klassischen Gesang beehrte die Kleinstadt kürzlich. Die Rede ist von Elena Pankratova. Die russische Sopranistin betreute einen Meisterkurs mit sechs Sängerinnen im Wertinger Schloss, der von der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung veranstaltet wurde.

Pankratova, so erzählt Sopranistin Annika Egert, die am Meisterkurs beteiligt war, habe durch einen befreundeten Kritiker von den Wertinger Festspielen erfahren. Die beeindruckte Diva habe dann den Meisterkurs angeboten. „Bei einem Abendessen in Wien haben wir alle Details besprochen und den Meisterkurs beschlossen“, erzählt Egert. Ein Gesangs-Meisterkurs sei „eine intensive, oft mehrtägige Veranstaltung, bei der erfahrene Gesangsdozenten oder bekannte Sänger ihr Wissen und ihre Techniken an fortgeschrittene Sänger weitergeben“. Die Teilnehmer erhalten individuelles Feedback, arbeiten an der Verbesserung ihrer stimmlichen Fähigkeiten und interpretieren verschiedene Musikstücke unter professioneller Anleitung.

Der Meisterkurs in Wertingen wurde mit einem feierlichen Konzert beendet

Das klingt nun sehr trocken, doch wer die Arbeit im Festsaal des Schlosses Wertingen beobachtete, merkte schnell, wie vielschichtig die Kursinhalte sind. Penibel ging Pankratova auf jede einzelne Note ein und die Teilnehmerinnen saugten wissbegierig alles auf, was sie von der erfahrenen Kollegin lernen konnten. Dazu gehörten etwa Tipps zu Aussprache, Technik, Körperhaltung und auch dazu, wie man bei all der Technik dennoch Emotionen beim Hörer erweckt. Elena Pankratova ist ganz Diva und blickte gestreng in ihre Partituren, lockerte aber ihre Anregungen immer wieder mit Humor auf und gab sich keineswegs unnahbar – es wurde viel gelacht.

Der Meisterkurs wurde mit einem feierlichen Konzert beendet, das im Rahmen der Wertinger Sonntagsmatineen stattfand. Für den Kurs hatte jede der fünf Teilnehmerinnen drei Arien eingereicht, von denen sie jeweils eine pro Tag bearbeiteten. Eine Art “Best-of” dieser Selektionen wurde dann dargeboten. Das von Daniel Schliewa moderierte Programm bescherte dem treuen Wertinger Publikum einen unterhaltsamen Vormittag. Unterm Strich hatte man nach diesem Konzertbesuch herausragende Darbietungen komplexer Arien in drei Sprachen gehört. Vom Standpunkt des Publikums aus hat sich der Meisterkurs somit schon gelohnt.

Aber auch die Künstler sind dieser Meinung, wie Egert bestätigt: „Ich habe die Arbeit als sehr inspirierend wahrgenommen. Sie ist sehr fordernd, aber das ist auch gut so, denn nur so kann man diszipliniert an seinen Defiziten arbeiten.“ (AZ)