Streit um neue Kita-Gebühren in Wertingen: Eltern fordern späteren Start und rechtliche Prüfung

Für viele Eltern war es ein Schock, als sie im November 2024 erfuhren: Zum 1. Januar 2025 erhöhen sich die Beiträge für die Betreuung in Wertingens städtischen Kindergärten. Von einer „prekären Situation“ für so manche Mütter und Väter ist gar im Elternbeirat des Kinderhauses „Sonnenschein“ die Rede. Deshalb möchte er mit einer Initiative gegen die Entscheidung der Stadt vorgehen.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86637 Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis