Eltern protestieren gegen drastische Kita-Gebührenerhöhung in Wertingen

Wertingen

Streit um neue Kita-Gebühren in Wertingen: Eltern fordern späteren Start und rechtliche Prüfung

Der Elternbeirat des Kinderhauses „Sonnenschein“ wehrt sich gegen die unterjährige Erhöhung. Er möchte Gelder sammeln, um das Vorgehen der Stadt prüfen zu lassen.
Von Laura Gastl
    Neben dem Kinderhaus "Sonnenschein" sind auch der Kindergarten „Kunterbunt“ und Gottmannshofen sowie ab September das Kinderhaus „Gänseblümchen“ von den neuen Gebühren betroffen.
    Neben dem Kinderhaus "Sonnenschein" sind auch der Kindergarten „Kunterbunt“ und Gottmannshofen sowie ab September das Kinderhaus „Gänseblümchen“ von den neuen Gebühren betroffen. Foto: Laura Gastl

    Für viele Eltern war es ein Schock, als sie im November 2024 erfuhren: Zum 1. Januar 2025 erhöhen sich die Beiträge für die Betreuung in Wertingens städtischen Kindergärten. Von einer „prekären Situation“ für so manche Mütter und Väter ist gar im Elternbeirat des Kinderhauses „Sonnenschein“ die Rede. Deshalb möchte er mit einer Initiative gegen die Entscheidung der Stadt vorgehen.

