Wunderbares Hörerlebnis in der Wertinger Bethlehemkirche

Ja, es war ein anspruchsvolles und beeindruckendes Konzert auf höchstem Niveau, das die Sängerin Enji Erkhem und der Jazzgitarrist Paul Brändle als Auftakt zum Jubiläumsjahr der Wertinger Bethlehemkirche gegeben haben. Mit dem ersten Stück wurden die Zuhörer mit einer Musik überrascht, die zunächst etwas fremd und eigenartig klang. Sich darauf einlassen, war von den Zuhörern und Zuhörerinnen gefordert.

Sehr schnell wurde jedoch klar, dass es die Sängerin versteht, ihre außergewöhnliche, klare und reine Stimme nuancenreich zu variieren und ausdrucksvoll zu gestalten. Enji Erkhem ist eine mongolische Sängerin, die seit Jahren in München lebt und weltweit zusammen mit dem Jazzgitarristen Paul Brändle konzertiert. Schon nach dem zweiten Lied konnte man sich in die Melodien einfühlen und die ausgedrückte Stimmung aufnehmen.

Die Stimmung konnte man in der Bethlehemkirche wunderbar genießen

Mit ihren Liedern erzählt Enji Erkhem von ihrer Heimat und verbindet mongolische Kultur mit Jazz. Sie lädt in einem Lied die Zuhörer ein, mitzusingen und mitzufühlen, wie in ihrem mongolischen Elternhaus mit Freunden gesungen und gefeiert wurde. Eine Stimmung, die in dem Kirchenraum wunderbar zu genießen war.

Enji Erkhem und Paul Brändle bei ihrem Konzert in der Wertinger Bethlehemkirche. Foto: Anita Dieminger

Überaus einfühlsam und harmonisch korrespondierten die beiden Musiker in ihrem Vortrag. Paul Brändle begleitete auf seiner Gitarre mit einem perfekten und wohlklingenden Spiel. Gerade in diesem kammermusikalischen Rahmen kam dieses gemeinsame Musizieren und Gestalten auf den Punkt. Sowohl durch sein melodiöses als auch rhythmisches Gitarrenspiel entstand zusammen mit dem Gesang ein wunderbares Hörerlebnis. Die vorgetragenen Kompositionen und Arrangements stammten alle aus seiner Feder.

Paul Brändle, in Wertingen aufgewachsen, bedankte sich bei seiner Familie und auch insbesondere bei seinem langjährigen Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp. Sie haben ganz entscheidend zu seiner musikalischen Entwicklung beigetragen. Das Konzert endete mit Gershwin‘s Lied „Someone to watch over me“ und großem Beifall. So drückten die zahlreichen Konzertbesucher ihren Dank an die beiden Musiker für eine außergewöhnliche Darbietung aus. (Günther Böhm)