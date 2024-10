Erfolgreicher Erststart der Testrakete „Meter-01“ in Buttenwiesen

Der Augsburger Studentenverein „Auxspace“ feierte in diesen Tagen einen bedeutenden Erfolg: Die erste selbst entwickelte und gebaute Testrakete „Meter-01“ hob erfolgreich von den Feldern bei Buttenwiesen ab. Der lang ersehnte Start fand im Rahmen des Flugtags des Augsburger Modellraketenvereins „Ramog“ statt.

Nach der im vergangenen Jahr notwendig gewordenen Verschiebung des Erststarts fieberten alle Mitglieder diesem Moment entgegen. Pünktlich um 14.10 Uhr hob die Rakete von der Startrampe ab und schoss in den wolkenlosen Himmel. Auf etwa 350 Metern Höhe trennte sich die Raketenspitze planmäßig ab, und der Fallschirm öffnete sich, sodass die „Meter-01“ nach etwa zwei Minuten sanft auf einer benachbarten Rinderweide landete.

Die Flugdaten wurden durch eine eigens entwickelte Elektronik an Bord aufgezeichnet und im Anschluss erfolgreich ausgewertet. Die erreichte Höhe konnte somit bestätigt werden und die weiteren Messwerte unterstrichen den reibungslosen Ablauf des Flugs. Dieser erste Raketenstart war für den Verein Auxspace laut Pressemitteilung ein voller Erfolg, der die harte Arbeit und den Einsatz der Mitglieder belohnte.

innovative Projekte rund um Luft- und Raumfahrt

Neben den gesammelten praktischen Erfahrungen erlebten die Studierenden den einzigartigen Moment, ihre selbst entworfene Modellrakete in Aktion zu sehen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Augsburg arbeitet der junge Verein an innovativen Projekten rund um Luft- und Raumfahrt. Der erfolgreiche Testflug ebnet nun den Weg für weitere Raketenprojekte des Vereins. Mit dem Ziel "höher, leichter, präziser" arbeiten die Mitglieder auf noch größere Erfolge hin. (AZ)