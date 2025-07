Bei Erich Killensberger in Pfaffenhofen wachsen Riesen-Sonnenblumen

Er habe schon lange so große Sonnenblumen haben wollen, erzählt Erich Killensberger aus Pfaffenhofen. In einem Fachgeschäft entdeckte er dann zufällig die Samen für die riesigen Blumen. „Und sie sind alle aufgegangen“, erzählt er stolz. Nun stehen in Killensbergers Garten mehrere Stängel, die zum Teil mehr als doppelt so groß sind wie er selbst.

Die Samen für die gigantischen Sonnenblumen gab‘s im Fachgeschäft

Ob er die Pflanzen besonders gepflegt hat? „Regelmäßig gießen“, nennt der Pfaffenhofener einen Punkt. Und ein bisschen gedüngt habe er auch. „Das Blaukorn hat den Sonnenblumen wohl geschmeckt“, sagt er mit einem Lachen.