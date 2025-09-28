Preisträgerin Mithu Sanyal – „klug, mutig und unterhaltsam“

Vor drei Jahren verstarb der bekannte Dillinger Autor, Publizist und Lehrer Erich Pawlu. Noch vor seinem Tod hatte der langjährige Mitarbeiter unserer Zeitung selbst die Schaffung einer Stiftung zur Förderung der Literatur angedacht. Am Samstag wurde nun in einem feierlichen Akt im Goldenen Saal in Dillingen zum ersten Mal der Erich Pawlu-Literaturpreis verliehen. Stiftungsvorsitzender Christian Pawlu, der Sohn von Erich Pawlu, zeichnete die Schriftstellerin Mithu Sanyal mit dem mit 15.000 Euro dotierten Preis aus.

