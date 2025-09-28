Icon Menü
Erich Pawlu-Literaturpreis in Dillingen an Autorin Mithu Sanyal vergeben

Dillingen

Preisträgerin Mithu Sanyal – „klug, mutig und unterhaltsam“

Die Schriftstellerin aus Düsseldorf erhält im Goldenen Saal in Dillingen den Erich Pawlu-Literaturpreis, der erstmals vergeben wird. Sie hat eine klare Forderung.
Von Silvia Schmid
    Schriftstellerin Mithu Sanyal hat am Samstagnachmittag im Goldenen Saal in Dillingen den Erich Pawlu-Literaturpreis erhalten.
    Schriftstellerin Mithu Sanyal hat am Samstagnachmittag im Goldenen Saal in Dillingen den Erich Pawlu-Literaturpreis erhalten. Foto: Berthold Veh

    Vor drei Jahren verstarb der bekannte Dillinger Autor, Publizist und Lehrer Erich Pawlu. Noch vor seinem Tod hatte der langjährige Mitarbeiter unserer Zeitung selbst die Schaffung einer Stiftung zur Förderung der Literatur angedacht. Am Samstag wurde nun in einem feierlichen Akt im Goldenen Saal in Dillingen zum ersten Mal der Erich Pawlu-Literaturpreis verliehen. Stiftungsvorsitzender Christian Pawlu, der Sohn von Erich Pawlu, zeichnete die Schriftstellerin Mithu Sanyal mit dem mit 15.000 Euro dotierten Preis aus.

