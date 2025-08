Hochwasserschutz: Bald werden die Zusam-Deiche in Buttenwiesen untersucht

Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth (WWA) werden ab Donnerstag, 7. August, Erkundungsbohrungen an den Hochwasserschutzdeichen entlang der Zusam in Buttenwiesen durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgen teils mit einem größeren Bohrgerät. So heißt es in einer Mitteilung des WWA. Es kann daher auf den Fuß- und Radwegen entlang der Zusam zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen.

Untersuchungen an den Zusam-Deichen sind routinemäßig

Die Erkundungen stellen eine routinemäßige Untersuchung der Deiche dar und finden unabhängig vom Hochwasser 2024 statt. Nils Führer, Fachbereichsleiter für Wasserbau, stellt klar: „Ziel ist es, den Aufbau der Deiche nach heutigem Stand der Technik zu erfassen und die Standsicherheit zu überprüfen.“ Neben dem Aufbau der Deiche wird die Beschaffenheit des Untergrunds, auch im größeren Abstand zum Deich, aufgenommen. Auf Basis der Ergebnisse wird anschließend abgeleitet, ob Maßnahmen an den Deichen notwendig sind, um den Hochwasserschutz für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Die geotechnischen Ergebnisse werden dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 2026 vorliegen. (AZ)