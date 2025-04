Ein Kunststück für die eigene Wohnung

Die Artothek der Stadt Wertingen in der Schulstraße 10 öffnet jeden ersten Sonntag im Monat ihre Pforten. Der nächste Öffnungstag ist am Sonntag, 6. April, von 10 bis 13 Uhr. In dieser Zeit können Termine zum Ausleihen oder auch Zurückgeben von Kunstwerken vereinbart werden. Eine vorherige telefonische Anmeldung über die Leiterin der Artothek, Ursula Geggerle-Lingg, ist erwünscht unter der Telefonnummer 08272/899325. Z

Ausstellung mit Werken von Jan Prein kann besichtigt werden

Zudem besteht am Sonntag, 6. April, von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung mit Werken des im Jahr 2013 verstorbenen Künstlers Jan Prein zu besuchen. Um 15 Uhr bietet die ehemalige Leiterin der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld und Kuratorin der Ausstellung, Dr. Mechthild Müller-Hennig, eine Führung an. Der Eintritt ist frei.

In der Ausstellung in der Städtischen Galerie werden Lithografien und Aquarelle des Augsburger Künstlers Jan Prein (1940-2013) präsentiert. In Dialog mit seinen Werken treten Malereien, Skulpturen und Druckgrafiken von drei weiteren, durch zahlreiche Ausstellungen und Preise, bekannten Künstlern. Dies sind Herbert Dlouhy, Christofer Kochs und Willi Weiner. (AZ)