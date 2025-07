Straßensperrung zwischen Wertingen und Biberbach nähert sich dem Abschluss

Seit Ende Juni laufen die Bauarbeiten für die Erneuerung des Fahrbahnbelags der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Prettelshofen. Die Bauarbeiten seien seitens der ausführenden Firma optimal verlaufen, sodass die Sperrung der Staatsstraße bereits am kommenden Montag, 21. Juli, wieder aufgehoben werden kann. Darüber informiert das Staatliche Bauamt Krumbach.

In den zurückliegenden vier Wochen wurde der schadhafte Fahrbahnbelag auf dem rund 3,5 Kilometer langen Streckenabschnitt ausgetauscht. Insgesamt wurden auf einer Fläche von rund 37.000 Quadratmetern – das entspricht in etwa fünf Fußballfeldern – die beiden obersten Asphaltschichten ausgefräst und eine neue, verstärkte Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht eingebaut.

Arbeiten an der Anschlussstelle Bliensbach Ost starten

Am Montag startet nun die Erneuerung der Anschlussstelle Bliensbach Ost. In diesem Zuge wird der Fahrbahnbelag der Auf- und Abfahrtsrampen zur Staatsstraße sowie im Bereich der Anschlussstelle die Ortsverbindungsstraße Bliensbach-Prettelshofen erneuert. Hierfür müssen die Anschlussstelle und die Ortsverbindungsstraße gesperrt werden. Der Verkehr wird während der einwöchigen Sperrung über die Anschlussstellen Bliensbach West und Rieblingen umgeleitet.

In die Erneuerung der St2033 investiert der Freistaat Bayern rund 1,3 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre sei die Staatsstraße zwischen Wertingen und Prettelshofen nun der hohen Verkehrsbelastung gewachsen. So heißt es in der Mitteilung des Staatlichen Bauamts. Allen Verkehrsteilnehmern stehe wieder eine zuverlässige und leistungsfähige Straßenverbindung im Landkreis Dillingen beziehungsweise in den Ballungsraum Augsburg zur Verfügung.

Halbseitige Sperrung bei Wertingen geht eine Woche lang

Daneben teilt das Bauamt weitere Arbeiten an der Staatsstraße mit. An der Südumfahrung von Wertingen sind zwischen der Radwegunterführung Gießeweg und der Brücke über die Alte Zusam teilweise größere Schadstellen wie Setzungen und Rissbildungen vorhanden. Diese müssen saniert werden. Hierfür wird die St2033 ab Montag, 21. Juli, halbseitig gesperrt.

Die Südumfahrung ist verkehrlich stark belastet. Damit die Straße nicht weiter und in größerem Umfang geschädigt wird, lässt das Staatliche Bauamt Krumbach die Schadstellen sanieren. Dabei wird der schadhafte asphaltgebundene Straßenoberbau auf einer Länge von rund 400 Metern im Bereich der Straßenschulter ausgetauscht und neu aufgebaut. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wertingen über Roggden, Zusamaltheim, Marzelstetten, Bocksberg, Laugna und Geratshofen umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Höchstädt verbleibt auf der St2033 und wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Sanierung der Schadstellen soll im Laufe der Woche abgeschlossen werden. (AZ)