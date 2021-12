Schlamm drüber: Spaß verdrängt bei diesem Wertinger den Schmerz!

„Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke“, heißt es in der Bibel. Doch Gabriel Ostermeier (Bild) ist bei der „Xletix Elite“ in Wuppertal), einem der, laut Veranstalter, spektakulärsten Steinbrüche Europas, voll in seinem Element.

Foto: Sportograf