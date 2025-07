„Fachkompetenz ohne Ende“ an der Wertinger Kreisklinik

Turbulent ist das Wetter an diesem Mittwochabend beim Grillfest an der Wertinger Kreisklinik. Als Würste vor dem Eingang zum Kreiskrankenhaus auf den Grill gelegt werden, regnet es heftig. Das passt irgendwie zu den stürmischen Zeiten, in denen sich die Kreisklinken Dillingen-Wertingen nach dem Beginn des Insolvenzverfahrens befinden. Zu dem Fest haben Mitarbeitende der Wertinger Klinik auf Initiative der Chefärztin Dr. Martina Brielmaier unter anderem niedergelassene Ärzte und Verantwortliche von Rettungsdiensten eingeladen. „Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt“, betont Florian Brandelik. Er war bis zum Beginn des Insolvenzverfahrens Leiter der mittlerweile geschlossenen Wertinger Notaufnahme, inzwischen arbeitet Brandelik im Beleg-Management der beiden Kreiskrankenhäuser.

Brielmaier und Brandelik erklären den etwa 100 Gästen, dass das Wertinger Kreiskrankenhaus weiterhin eine internistische Akutklinik mit dem Fachbereich Geriatrie ist. „Alle Krankheitsbilder der inneren Medizin, die Notfälle ausgenommen, werden wie bisher hier behandelt“, betont Brandelik. Und Patienten und Patientinnen würden dabei auch rund um die Uhr aufgenommen. Dr. Verena Sollmann ist Leitende Oberärztin Anästhesie. Sie informiert auf Anfrage unserer Redaktion, welche Fälle in der Inneren Abteilung behandelt werden können. Wer etwa unter Atemnot, Blutdruck-Entgleisung, Bauchschmerzen, Infektionen, chronischen Schmerzen, Herzschwäche und Herzrhythmus-Störungen leidet, sei im Wertinger Kreiskrankenhaus an der richtigen Stelle. Auch bei einem Kollaps und allergischen Reaktionen, wie sie nach Insektenstichen im Sommer auftreten können, werde hier Menschen geholfen.

Florian Brandelik vergleicht die Umsetzung des vom Dillinger Kreistag beschlossenen Medizinkonzepts mit dem Wetter an diesem Mittwochabend. Es regne zwar heftig, aber es sei auch sicher, dass bald wieder die Sonne scheinen wird. In Wertingen seien zwar die Notaufnahme und die Orthopädie-Abteilung geschlossen worden. „Wir können aber unabhängig davon alles wie vorher behandeln und versorgen“, betont Brandelik.

Chefärztin Brielmaier: „Das Konzept ist genial“

Dr. Martina Brielmaier, Chefärztin für Akutgeriatrie und Innere Medizin, hat eine klare Botschaft. Die Umsetzung des Medizinkonzepts sei für die Wertinger Kreisklinik eine „Riesenchance“. Das Krankenhaus soll zu einem Zentrum für die Altersmedizin ausgebaut werden. Die neue Akutgeriatrie mit ihren 25 Betten sei „voll belegt“, erläutert Brielmaier. Hinzu kommen die bestehenden 36 internistischen Betten, darin eingeschlossen sind sechs Überwachungsplätze. Zudem soll 2026 eine geriatrische Rehabilitations-Abteilung mit 35 Betten entstehen und neben einer mobilen Reha eine Tagespflege mit 15 Plätzen. Die Kreisklinik Wertingen hätte damit wieder annähernd die Bettenzahl wie bisher (117). Die Pläne, so Brielmaier, seien mit den staatlichen Stellen abgestimmt; im Frühjahr 2026 soll die Reha-Abteilung starten. Die Chefärztin sagt: „Das Konzept ist genial. Wenn wir es gemeinsam verwirklichen, wird es das Wertinger Kreiskrankenhaus auf Jahrzehnte sichern.“ Man müsse nur in die Runde schauen, die Babyboomer würden alle älter.

An medizinischem Personal mangele es nicht, informiert Brielmaier. Unfallchirurg Dr. Hubert Grundner mache die Zusatzausbildung Geriatrie, und auch drei junge Internisten absolvieren derzeit eine geriatrische Ausbildung. „Für so ein kleines Haus haben wir Fachkompetenz ohne Ende“, versichert die Chefärztin. Der Bundesverband Geriatrie habe sich diese Woche bei einer Begehung in Wertingen lobend über den Aufbau der Akutgeriatrie geäußert. Es sei das Signal gegeben worden, dass die Wertinger Geriatrie in diesen Bundesverband aufgenommen werde.

Bürgermeister Lehmeier: „Ein starkes Zeichen“

Viele Mitglieder des Fördervereins des Wertinger Krankenhauses sind gekommen. Neben einigen Kommunalpolitikern ist auch Stadtpfarrer Rupert Ostermayer unter den Gästen. Bürgermeister Willy Lehmeier wertet das Mitarbeiterfest als „ein starkes Zeichen, dass das Team in Wertingen in dieser Situation zusammenhält“. Es sei bemerkenswert, dass die Mitarbeitenden gerade jetzt auf einweisende Ärzte zugehen. Der „Spirit“ an der Wertinger Kreisklinik sei außergewöhnlich. „Der Standort ist gut, das Gebäude ist gut, das Mitarbeiter-Team ist klasse“, sagt Lehmeier. Der Rathauschef fordert dazu auf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Grillfest-Gast Karl Aumann aus Zusamzell ist von dem Konzept angetan. „Wenn es so gemacht wird, hat das Wertinger Krankenhaus eine Zukunft“, sagt der 76-Jährige. Die Geriatrie sei ein Wachstumsmarkt, „weil wir alle älter werden“.

Bei niedergelassenen Medizinern kommt die Einladung offensichtlich gut an. „Ich finde es toll, dass sie auf uns Ärzte zugehen“, sagt der Dillinger Neurologe Dr. Stephan Gierer. Die angehende Allgemeinärztin Dr. Helene Giss hat noch bis Ende Mai am Wertinger Haus als Assistenzärztin gearbeitet. Sie wisse, dass die medizinische Qualität in der Wertinger Klinik stimme und die Pflege hier „super menschlich“ sei. Diese Infos, sagt die Wertingerin, werde sie natürlich „gerne weitergeben“.