Fahrerflucht bei Unterthürheim: Spiegel defekt

Wertingen

Traktorfahrer hält nach Zusammenstoß nicht an: Spiegel defekt

Eine Frau fährt nach Buttenwiesen, als an ihrem Auto der Außenspiegel abgerissen wird. Doch der andere Fahrer hält nicht an. Nun sucht die Polizei Zeugen.
    Zu einer Fahrerflucht kam es am Sonntagabend zwischen Unterthürheim (Buttenwiesen) und Wertingen.
    Zu einer Fahrerflucht kam es am Sonntagabend zwischen Unterthürheim (Buttenwiesen) und Wertingen. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Auf der Landstraße zwischen Wertingen und Buttenwiesen hat sich am Sonntagabend eine Fahrerflucht ereignet. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, fuhr eine 44-Jährige gegen 20.10 Uhr mit ihrem Auto nach Buttenwiesen. Etwa auf halber Strecke in Richtung des Ortsteils Unterthürheim kam ihr ein Traktor mit einem Anhänger entgegen und benötigte offenbar viel Platz. Obwohl die 44-Jährige weit rechts fuhr, kam es zum Zusammenstoß und der linke Seitenspiegel wurde abgerissen.

    Unfallflucht mit Traktor bei Wertingen: Seitenspiegel abgerissen

    Angehalten hat der Traktorfahrer nicht. Deshalb ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugenangaben werden unter der 09071 560 oder 08272 99510 entgegengenommen. (AZ)

