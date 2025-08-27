Fahrräder werden in Gundelfingen und Wertingen gestohlen

Die Polizei in Dillingen meldet zwei Fahrrad-Diebstähle. So entwendete von Samstag auf Sonntag ein bisher unbekannter Täter vor einer Gaststätte in der Gottmannshofer Straße in Wertingen ein weiß-blaues Mountainbike vom Hersteller Cube. Laut Auskunft der Polizei war das Mountainbike zum Zeitpunkt des Diebstahls versperrt gewesen. Der Wert beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. Ein weiterer Fahrrad-Diebstahl ereignete sich am Dienstag in Gundelfingen. Gegen 19.45 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter auf dem Fahrradabstellplatz eines Verbrauchermarkts in der Lauinger Straße ein versperrtes weiß-schwarzes Mountainbike vom Hersteller Cannondale. Der Beuteschaden liegt in einem unteren dreistelligen Bereich. (AZ)

