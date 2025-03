Fensterbauer Werner Fech übergibt an Sohn Tobias – Überraschungsparty im Zehentstadel

Alle hatten dicht gehalten, und so konnte die Firmenübergabe von Werner Fech auf Sohn Tobias Fech mit einer Überraschungsparty im Zehentstadel Pfaffenhofen gefeiert werden. Organisiert hatten die Bond-Party die Damen des Hauses, Frau Claudia, Schwiegertochter Anja, die durch den Abend führte, und Tochter Carolina. Letztere blickte mit einer Diashow zurück in die Vergangenheit und hin zur Selbständigkeit ihres Vaters ab 1989 und zur Firmengründung. Seither konnte und kann das Unternehmen, dessen Ursprung in Buttenwiesen liegt, auf zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen verweisen.

Mitarbeiter bei der Firma Fech sind weitgehend gleich geblieben

Gekommen waren neben Familie und Freunden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kooperationspartner und Kunden bis aus Freiburg, die die beiden Hauptpersonen mit einem großen Jubel im Zehentstadel in Pfaffenhofen begrüßten. Und Vater und Sohn waren sichtlich überrascht, hatten bis zum Schluss keine Ahnung, was da für sie vorbereitet worden war. „Das ist eine Riesenüberraschung, wir waren noch nie so baff“, so der neue Firmenchef Tobias Fech, der sich bei seinen Eltern bedankte, „dass sie es immer so gut mit mir meinten und meinen.“

Auch für die Belegschaft gab es Lob und Anerkennung von den beiden Fech-Männern. „Ihr habt mich super aufgenommen!“ Und Senior-Chef Werner Fech fügte an: „Dass eine Firma gut funktioniert, liegt auch den Mitarbeitern. Wir haben einen großen Stamm, der immer weitgehend gleich blieb. Ich bin stolz auf euch, Männer und Frauen.“ Anerkennung zollte er auch seiner Frau Claudia, die mit ihm das Familien-Unternehmen aufgebaut hat, das nun in die zweite Generation übergeht. Dass dies nicht immer so einfach über die Bühne geht, bei den Fechs aber vorbildhaft funktioniere, betonte Martin Sailer (Landrat Augsburg-Land) in seinem Grußwort.

Auch Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz wies darauf hin, dass eine Firmenübergabe heutzutage nicht einfach sei und dauere. Umso mehr müsse dies gewürdigt werden, wenn es denn so gut klappt wie beim Unternehmen in seiner Gemeinde. „Ihr habt nicht nur ein Unternehmen geschaffen, das Fenster baut, sondern das mit Herzblut und viel Fleiß geführt wird“, so der Norderndorfer Bürgergmeister. „Die größere Aufgabe aber war, es zu erhalten und in die nächste Generation zu übergeben!“ Stellvertretend für alle Mitarbeitenden hatten Stephy Schütze und Jens Todte in ihrem Gedicht zum Ausdruck gebracht: „Eine Ära geht zu Ende - eine neue Ära beginnt!“

2013 zog die Fensterbaufirma Fech von Buttenwiesen nach Nordendorf um

Auf dem Weg zur jetzigen Firmenübergabe hatte das Unternehmen mehrere Entwicklungen durchlaufen und Preise erhalten. Der erste Meilenstein war die Entwicklung des „Fech Jet Systems, ein Fenster- und Türensystem für den Einbau in Sandwichbaupaneele, für das es 2002 das Deutsche Patent und 2007 das Europäische Patent gab. 2011 wurde das Unternehmen mit dem Bayerischen Exportpreis ausgezeichnet und 2018 als „Fensterbauer des Jahres“ im Bereich Produktentwicklung und Fertigung sowie dem Bayerischen Staatspreis. Zwischenzeitlich war das Unternehmen 2013 in das neu erbaute Firmengebäude in Nordendorf umgezogen, nachdem Werner Fech sich mit seinem Unternehmen im Gewerbegebiet Feldbach in Buttenwiesen nicht in der von ihm erwünschten Weise vergrößern konnte.