Der Lauterbacher Faschingsumzug ist Kult

Geht man dieser Tage durch Lauterbach, dann wird gefühlt in fast jedem Hof, in jedem Stadl oder in jeder Garage gesägt, gezimmert, gemalt oder gebaut. Es ist wieder Lauterbacher Umzugszeit. Was in den 1920ern seinen Anfang nahm, hat in dem Buttenwiesener Ortsteil alle zwei Jahre Tradition. Der Faschingsumzug, der von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird und Faschingswagen zeigt, die allein für diesen einen Tag gestaltet werden, ist „Kult“. Wir haben den Wagenbauern über die Schulter geschaut. Allerdings wird das Motto der einzelnen Wagen nicht verraten, den die Besucher des Umzuges sollen den Überraschungseffekt genießen.

