Firehawks-Party: Am Wochenende wird in Hirschbach gefeiert

Das Warten hat ein Ende. Ein Jahr war Pause, doch am nächsten Wochenende ist es wieder so weit: Der Verein „Firehawks Hirschbach“ veranstaltet an zwei Tagen seine Firehawks-Party am Sportplatz. Gefeiert wird am Freitag und Samstag, 22. und 23. August. Die rund 100 Vereinsmitglieder, die derzeit voll mit den Vorbereitungen beschäftigt sind, hoffen auf viele Gäste, um gemeinsam bei heißen Beats und kühlen Getränken abzufeiern.

Diese DJs kommen zur Firehawks-Party nach Hirschbach

Für die passende Musik sorgen am Freitag das DJ Duo W&S und am Samstag DJ Markus van der Bunk. Einlass ist jeweils ab 21 Uhr. Die Firehawks bieten neben allerhand kühlen Getränken und Cocktails auch verschiedene kleine Schmankerl zu essen an. Am Samstagnachmittag gibt es um 14 Uhr eine Kinderdisco mit DJ Mikey.

Icon vergrößern Zahlreiche Helferinnen und Helfer stecken hinter der Veranstaltung der Party in Hirschbach. Foto: Firehawks Hirschbach Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zahlreiche Helferinnen und Helfer stecken hinter der Veranstaltung der Party in Hirschbach. Foto: Firehawks Hirschbach

Der Verein ist weit über das Thema Fußball (jährliches Hobby- beziehungsweise 11-Meter-Turnier) und Party hinaus aktiv und bildet so einen wichtigen Grundpfeiler im Dorfleben. Die Mitglieder unterstützen aktiv die meisten Veranstaltungen im Ort, organisieren die Christbaumfeier und bieten zum Beispiel Ausflüge zum Skifahren an. Und natürlich freuen sich jetzt alle auf die Firehawks-Party. (AZ)