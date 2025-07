Festwochenende in Hirschbach mit bayerischem Dreikampf

Im Wertinger Stadtteil Hirschbach wird am Samstag und Sonntag gefeiert. Die Ortsvereine Hirschbach-Possenried veranstalten das Dorffest. Dabei schließt sich das Jubiläum des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) mit an. Dieser feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Die Aussichten auf ein sonniges Wochenende scheinen gut.

Barbetrieb von den „Firehawks“

Am Samstag beginnt das Wochenende mit dem Sommernachtsfest im Schulgarten um 17.30 Uhr. Dort sorgt „DJ Mickey“ mit seiner Musik für gemütliche Stunden. Für das leibliche Wohl ist mit Grillspezialitäten, Salaten sowie Kaffee, Kuchen und Eis gesorgt. Sowohl samstags als auch sonntags gibt es Aktionen für Kinder zur Unterhaltung.

Familiengottesdienst zum Thema Frieden

Ein Familiengottesdienst zum Thema Frieden findet am Sonntag um 9.30 Uhr im Schulgarten statt. Gestaltet wird dieser von dem Kinderchor „Hirschbacher Spatzen“ und dem Chor „Voce per Dio“ aus Bliensbach. Anschließend wird zum Frühschoppen eingeladen und die Musikkapelle „UNS“ sorgt während des Mittagstisches für musikalische Unterhaltung. Nach dem Essen können sich dann Mannschaften gestärkt zum bayerischen Dreikampf bereitmachen. Hier müssen die Teams Aufgaben wie Maßkrugstemmen oder Wettsägen bewältigen und sich dabei gegen andere Gruppen beweisen. Im Anschluss findet eine Siegerehrung statt. (AZ)