Rückblick auf 150 Jahre Feuerwehr Frauenstetten

Das Hochwasser 2024 hat wieder gezeigt, wie wichtig die Freiwilligen Feuerwehren sind. So engagieren sich seit Jahrzehnten auch die jungen Männer in Frauenstetten und Hinterried ehrenamtlich. Auf etwa 500 Einwohner kommen 115 Feuerwehr-Mitglieder, darunter etwa 40 Aktive. Sie sind stets bereit, zu helfen – sei es technische Hilfeleistung, im Brandschutz, Umwelt- und Katastrophenschutz. Viele junge Bürgerinnen und Bürger – darunter auch drei Frauen – leisten mit großem Eifer den Dienst in der örtlichen Feuerwehr und auch in der Jugendgruppe. Stets ist man um Nachwuchs bemüht. Nun erhält die Feuerwehr als dienstliche Unterstützung von der Gemeinde Buttenwiesen ihr neues Löschfahrzeug LF10. Dieses wird im Rahmen der Festtage vom 18. bis 20. Juli eingeweiht, wenn die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

So hat sich die Feuerwehr Frauenstetten über die Jahre entwickelt

Ein Blick in die Geschichte: Unter dem Allerhöchsten Protektorat, seiner Königlichen Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern, wurde der Freiwilligen Feuerwehr Frauenstetten in einer Urkunde bestätigt, dass sie als Mitglied des Bayerischen Landesfeuerwehr-Verbands am 20. Mai 1875 gegründet und in die Grundliste eingetragen wurde.

Damals war es allen Erwachsenen oberste Bürgerpflicht, bei einem Feuer anzupacken. In Frauenstetten und Hinterried gab es nur kleine Bauernhöfe und Handwerker. Diese bildeten die Gemeinschaft. Im Ernstfall behalf man sich mit allem, was man hatte: zum Beispiel mit Ledereimern sowie Pferde- und Ochsengespannen, die die Handdruckspritze zogen.

Feuerbekämpfung mit Pferdegespann und Handdruckspritze

Mit diesen einfachen Geräten musste die Feuerwehr bis nach dem Zweiten Weltkrieg zurechtkommen, denn erst 1956 erhielt die Wehr von der Gemeinde eine TS8-Tragkraftspritze, die man an einen Traktor anhängen konnte. 1963 baute die Gemeinde ein modernes Feuerwehrhaus mit Schlauchturm und einer Einliegerwohnung für den Gerätewart. Neben der Feuerwehr mussten alle Bürger Hand- und Spanndienste leisten. Bei der Einweihung gab es von Bürgermeister Alois Eser und Landrat Anton Rauch großes Lob für den vorbildlichen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz.

1966 feierte die Wehr das 90-jährige Gründungsfest mit einer Fahnenweihe. Die Fahne kostete etwa 2000 D-Mark und wurde durch Spenden finanziert. Schirmherr war Bürgermeister Josef Bihlmeir. 1975 folgte das 100-jährige Gründungsfest im kleinen Rahmen beim Bergfest am Kirchberg. 1988 erhielt die Feuerwehr von der neuen Gemeinde Buttenwiesen und Bürgermeister Georg Kaltner ein Tragkraftspritzenfahrzeug, das den Traktor ablöste.

Das 150-jährige Bestehen wird groß gefeiert

Das 125-jährige Gründungsfest fand 2000 im kleinen Rahmen in der Riegel-Halle statt. Den Festgottesdienst hielt Pfarrer Erwin Strehl ab, Schirmherr war Bürgermeister Leo Schrell. Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden Markus Winkler und Kommandant Alfred Kraus durchgeführt.

2014 und 2015 sanierte die Feuerwehr in einer einmaligen ehrenamtlichen Leistung ihr Gerätehaus – und das in insgesamt 3600 Arbeitsstunden. Vorsitzender Markus Winkler als „Motor“ und Kommandant Paul Karmann koordinierten die Arbeiten ohne ein Fachbüro, dafür mit einem Team der aktiven Wehr und Jugendwehr. Auch die passiven Mitglieder des Vereins beteiligten sich – ein Beweis für eine intakte, lebendige Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde bezahlte die Materialkosten, wobei Bürgermeister Norbert Beutmüller voller Stolz ausführte, dass die Gemeinde für ihren Zuschuss auch einen entsprechenden Gegenwert von der Feuerwehr bekomme. Nämlich ein Haus auf dem neuesten Stand mit allen Sicherheitsvorgaben. Landrat Leo Schrell lobte den vorbildlichen Zusammenhalt bei der Feuerwehr und im Dorf. So konnte diese umfangreiche Sanierung gestemmt werden.

Wann das Feuerwehrfest in Frauenstetten ansteht

Mit Blick auf bewegte 150 Jahre wird das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Frauenstetten von Freitag, 18. Juli, bis Sonntag, 20.Juli gefeiert. Im Rahmen des Fests wird auch das neue Löschfahrzeug eingeweiht.