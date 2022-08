Ansturm auf die Finninger Feldtage: eine Bilanz der Traktorenfreunde

Rund 4500 Menschen aus der ganzen Region sind am Wochenende nach Finningen gepilgert. Ein Riesenerfolg für die Veranstalter, die sogar deshalb das Programm ändern mussten.

Was war das für ein gigantisches Wochenende in Finningen. Waren die Veranstalter am Freitagabend aufgrund des anhaltenden Starkregens noch etwas enttäuscht, haben die Menschen am Samstag und Sonntag den kleinen Ort regelrecht überrannt. Mehr als 4500 Leute aus der ganzen Region sind zu den Feldtagen der Finninger Traktorenfreunde gekommen - was für ein Erfolg.

Bei der Stoppelparty mit den Dorfrockern ging es ab am Samstagabend. Foto: Horst von Weitershausen

In einer kleinen Bilanz schreibt der Traditionsverein, dass sie zum 20-jährigen Jubiläum am Sonntag einen Ansturm von Schlepperfahrern und Oldtimerfreunden erlebt haben. "Gleich nach der Zeltmesse ging es los: Knapp 700 Schlepper trafen mit knattern am Festplatz ein und schon am Samstag fanden sich 100 Schlepper mit Wohnanhängern oder Schäferwagen ein", schreiben die Traktorenfreunde.

Ein Hingucker war der Bremswagen in Finningen

Neu war bei diesen Feldtagen, die alle drei Jahre stattfinden, ein Oldtimer-Bremswagen, der hunderte Interessierte an der Pulling-Bahn in seinen Bann zog. Begonnen bei der kleinen Klasse bis 30 PS steigerte sich das Spektakel bis zum Spätnachmittag. Das Finale wurde bei der nach oben offenen Leistungsklasse erreicht. Doch selbst dort wurden Traktoren mit mehr als 200 PS noch ausgebremst. „Das Ambiente hier ist einmalig“, schwärmt Christian Schmid aus Lauingen.

Sogar bis aus der Lüneburger Heide

Fendt, Hanomag, John Deere, MAN, Kramer, Deutz, Fahr, Porsche - die Namen sind für Traktorenfans ein Wohlklang in den Ohren. Sogar von der Lüneburger Heide hat sich eine Truppe eines befreundeten Vereins der Traktorenfreunde auf den Weg nach Finningen gemacht. Überwältigt von dem dreitägigen Event in Finningen hatte das Quartett mächtig Spaß und genoss die Festtage in vollen Zügen, heißt es in der Pressemitteilung.

Foto: Horst von Weitershausen

Am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, startete der Traktorenumzug: Etwa 450 Schlepper fuhren mit. "So viele hatten wir noch nie", sagt Thomas Braun, Zweiter Vorsitzender, lachend. Auf dem Feld neben dem Festplatz waren dann Schlepper mit Pflügen und Eggen im Einsatz, eine historische Dreschmaschine drosch frisch geernteten Weizen. Doch der Anziehungspunkt am Festgelände war eindeutig das Finninger Bremswagen-Team um Dominik Winter und Johannes und Lukas Mengele.

Einen festlichen Ausklang fanden die Feldtage im Festzelt mit der Lutzinger Musikkapelle. Kulinarisch wurden die Gäste mit einem Schmankerl verwöhnt: Metzger Anton Kempter aus Gundelfingen hatte einen Ochsen am Spieß für die hungrigen Gäste gegrillt, ein ausgesprochener Leckerbissen. Vorsitzender Braun lobte: "Ohne unsere fleißigen Helfer wäre so ein Fest nicht auszurichten, wir sind froh und stolz über deren Unterstützung!". Denn, weil der Ansturm so groß war, musste kurzerhand auch das Programm geändert werden. Ehrungen der Mitglieder mussten verschoben werden - jede helfende Hand wurde gebraucht. (sb mit pm)