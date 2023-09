Eine ganz besondere Gnadenstätte für die Finninger

Die Lourdesgrotte feiert 125 Jahre. Das Jubiläum wurde mit besonderen Ehrengästen begangen. Es ist ein Ort, an dem Menschen Hilfe, Hoffnung und Ermutigung finden.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Pfarrgemeinde Finningen das Jubiläum 125 Jahre Lourdesgrotte feiern. Mit Kreuz und Fahnen, den Ministranten, den Priestern Monsignore Gottfried Fellner und Pfarrer Donatus aus Nigeria sowie den Fahnenabordnungen der Vereine ging es von der Johanneskirche zur Lourdesgrotte. Ein herrlich geschmückter Ort mit Blumenteppich erwartete die Besucher und Besucherinnen an dieser besonderen Gnadenstätte. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Hofmann und Kirchenpfleger Benjamin Herreiner konnten eine große Anzahl an Gästen begrüßen, unter ihnen Bürgermeister Klaus Friegel, Landrat Markus Müller, Altbürgermeister Josef Häusler, Schwestern der Ursberger St. Josefs-Kongregation und Monsignore Gottfried Fellner (Pfarrer von Finningen von 1975 bis 1985), der den festlichen Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Donatus zelebrierte.

Hilfe bei der Muttergottes

Gleich zu Beginn wies Fellner auf die Bedeutung dieses heilsamen Ortes hin, ein Ort an dem schon viele Feste und Jubiläen gefeiert wurden, aber auch ein Ort, an dem jeder Hilfesuchende der Muttergottes nahe sein könne. "Als eine Schwester im Glauben, eine treue Wegbegleiterin und Fürsprecherin, die uns Gott an die Hand gegeben hat, auf die wir uns immer verlassen können, auch wenn viele Fragen des Lebens und Glaubens bleiben. Alles, was uns auf dem Herzen brennt, dürfen wir hierher zu unserer Mutter bringen", so Fellner. In der Ansprache ging er auf die Geschichte der Lourdes-Rose ein – die jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bei der damals von Pfarrer Küble organisierten außergewöhnlichen Wallfahrt nach Lourdes erhielt und auch heute noch in manchen Gärten von Finningen zu finden ist.

In Anlehnung an diese Geschichte erhielt jeder Besucher und jede Besucherin eine Rose. Fellner verglich den Duft der Rose, die Blüte aber auch die Dornen mit dem Leben der Menschen. Er wies die Gläubigen auf die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen hin, jeder Einzelne ist wertgeschätzt mit seiner eigenen DNA und ist eingeschrieben in die Hand Gottes.

Eine Festschrift gibt es in Oberfinningen

Die musikalische Begleitung des Bergheimer Singkreises mit frohen Liedern und dem Chorgesang spiegelte die erhabene Stimmung dieser feierlichen Stunde, die mit dem Lied „Segne du Maria“ endete. Zum Schluss war es ein großer Dank, den Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Hofmann und Kirchenpfleger Benjamin Herreiner aussprechen durften, besonders an Marlies und Johann Hofmann für die Pflege und Betreuung der Grotte seit 15 Jahren, an Gottfried Fellner für die festliche Feier und dem Bergheimer Singkreis.

Die Finninger Vereine beschenkten die Pfarrgemeinde mit einer Jubiläumskerze und einem Geldbetrag. Eine Dankandacht am Nachmittag beendete diesen Tag der Pfarrgemeinde, bei dem dieser Segensort nochmals verdeutlicht wurde: Ein Ort, an dem Menschen Hilfe, Ermutigung und Hoffnung erfahren und ein Ort der Stille und des Friedens in einer unruhigen Zeit. Zu diesem Anlass wurde auch eine Festschrift erstellt, die in den beiden Kirchen St. Johannes, Oberfinningen und St. Martin, Unterfinningen ausgelegt ist und zum Preis von drei Euro erworben werden kann.

Lesen Sie dazu auch