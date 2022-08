Finningen

vor 60 Min.

Finninger Feldtage starten mit Starkregen und Politprominez

Plus 800 Traktoren sind angekündigt, die Dorfrocker wollen "die Hütte abreißen" – und sogar der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kommt.

Von Simone Fritzmeier

Noch nie ist das Fest ausgefallen. Daran ändert am Freitag auch der andauernde Starkregen nichts – nichts für die Veranstalter und nichts für die Gäste. Zum achten Mal finden an diesem Wochenende die großen Feldtage in Finningen statt. Bis Sonntagabend geht es dann in dem kleinen Dorf rund.

