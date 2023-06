Finningen

Finninger Schützenfest: "Eine gigantische Leistung"

Plus Beim großen Festabend werden verdiente Hubertus-Mitglieder geehrt. Außerdem sind viele ehemalige Festdamen dabei.

Vor rund sieben Jahren kam der Gedanke erstmals auf. Der, zum 125. Jubiläum ein großes Fest zu feiern. Nachdem alle Zweifler und Skeptiker überzeugt waren, ging es mit den Planungen los. Und das Ergebnis nach jahrelanger - ehrenamtlicher - Arbeit konnte sich mehr als sehen lassen. Schützenmeister und Finningens Hubertus-"Chef" Gerhard Biberacher hat gemeinsam mit seinem Team ein Gauschützenfest auf die Beine gestellt, das von tausenden Menschen aus der ganzen Region an den vergangenen zwei Wochenenden besucht wurde. Da spielte es keine Rolle, dass es schon 128 Jahre waren, die Corona-Pandemie hat dem Fest vor drei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür durften die Oberfinninger nun einige Rekorde feiern.

Präsident Ernst Grail bei seiner Festrede in Finningen. Foto: Karl Aumiller

Mehr als 900 Schützen

So waren beispielsweise mehr als 900 Schützen und Schützinnen am Stand, "eine gigantische Leistung, auf die wir stolz sein können", wie Biberacher auch am Festabend am Samstag in seiner Ansprache betonte. Und, auch sein persönlicher Höhepunkt: Das schwäbische Böllerschützentreffen war der Anziehungsmagnet. Sage und schreibe 1250 Frauen und Männer haben daran teilgenommen, begleitet von vielen Zuschauern weit über den Landkreis Dillingen hinaus. Biberacher bei seiner Festrede: "So viel Lob hatten wir noch nie bekommen." Denn, und das wurde die vergangenen Wochen mehr als deutlich: Das Ehrenamt im Oberfinninger Schützenverein funktioniert.

