Ilse Aigner bringt auch in Finningen "die Massen auf die Beine"

Plus Beim traditionellen Fischessen der CSU im Kreis Dillingen ist die Landtagspräsidentin zu Besuch. Das Interesse ist so groß, dass mancher Gast auf einen Barhocker ausweichen muss.

Mit einem sehr nachdenklichen wie auch zeitweise höchst beschwingten Abend im Finninger Schlössle hat die CSU in der Region den Wahlkampfendspurt zum 8. Oktober eingeläutet. Anlässlich des traditionellen Fischessens des Kreisverbandes, angestoßen 1969 vom damaligen Landrat Dr. Anton Dietrich, traten etliche Rednerinnen und Redner ans Mikro, um mit einem verbalen Schwung die weitaus mehr als 300 Gäste einzustimmen. Unterstützung gab es dabei seitens der Küche des Hauses, die mit dem Motto „Gastfreundschaft geht durch den Magen“ für sich wirbt.