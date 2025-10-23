"Alles rund um den Apfel", so lautete das diesjährige Motto des Kinderfestes des Obst- und Gartenbauvereins Frauenstetten für dessen Jugendgruppe "Die Löwenzähne", welches traditionell am Kirchweih-Samstag abgehalten wird. Und wie es die Tradition verlangt, beginnt es mit dem "Guazle-Werfen" vom Kirchturm, während die Kirchweih-Fahne vom Kirchturm gehisst wird. Und das ist den Frauenstettener Gartlern ein Herzensanliegen: Tradition und Moderne vereinen und den Kindern alte Werte und Gebräuche nahebringen. Dies ist einmal mehr wunderbar gelungen.

"Die Löwenzähne", unter der Leitung von Viktoria Dickenherr, Anne Hoschka und Diana Lay, nahmen mit großer Begeisterung an der Veranstaltung teil. Kurzweilig umrahmt wurde der Nachmittag mit dem Gestalten von Mandalas und mit einem Bilderbuch. Und bei einem Quiz konnten die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen. Höhepunkt des Nachmittags war aber das Filzen von Äpfeln. Hierbei gilt Petra Böck, die mit den Kindern und Jugendlichen Äpfel aus Filz herstellte, besonderer Dank. Es entstanden wundervolle, individuelle Kunstwerke in den Händen der 16 fleißigen Kinder.

Stolz präsentierten sie die entstandenen Werke. Zur Stärkung gab es für die Gruppe Apfelsaft, Apfelküchle, Muffins und Apfel-Lollies. Ein rundum gelungenes Fest, das allen in bester Erinnerung bleiben wird.

