Der Herbst hat begonnnen

Im Rahmen des Buttenwiesener Ferienprogramms hat der Obst- und Gartenbauverein Frauenstetten zum Kürbisschnitzen für Kinder eingeladen. Mit 25 angemeldeten Mädchen und Buben war der Kurs innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Verena Beese ging es den Kürbissen dann "an den Kragen" - sie mussten zunächst von erwachsener Hand geköpft werden, bevor die Kinder die orangen Früchte aushöhlen konnten. Nach dieser doch ganz schön anstrengenden Arbeit kam dann der spannende Teil: Welches gruselige oder freundliche Gesicht sollte der Kürbis denn bekommen? Mit Hilfe der Leiterinnen der Jugendgruppe "Die Löwenzähne", Diana Lay und Viktoria Dickenherr, entstanden wahre Kunstwerke, welche die Kinder zum Abschluss stolz präsentierten. Zur Stärkung zwischendurch gab es Muffins und leckere Kuchen. Ein wunderschöner herbstlicher Nachmittag, den alle in bester Erinnerung behalten werden.

