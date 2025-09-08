Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Frauenstetten: Der Herbst hat begonnnen

Frauenstetten

Der Herbst hat begonnnen

Gartenbauverein Frauenstetten hat die Kürbis-Saison eröffnet.
    • |
    • |
    • |
    Stolz präsentieren die Kinder ihre fantasievoll gestalteten Kürbisse.
    Stolz präsentieren die Kinder ihre fantasievoll gestalteten Kürbisse. Foto: Viktoria Dickenherr

    Im Rahmen des Buttenwiesener Ferienprogramms hat der Obst- und Gartenbauverein Frauenstetten zum Kürbisschnitzen für Kinder eingeladen. Mit 25 angemeldeten Mädchen und Buben war der Kurs innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Verena Beese ging es den Kürbissen dann "an den Kragen" - sie mussten zunächst von erwachsener Hand geköpft werden, bevor die Kinder die orangen Früchte aushöhlen konnten. Nach dieser doch ganz schön anstrengenden Arbeit kam dann der spannende Teil: Welches gruselige oder freundliche Gesicht sollte der Kürbis denn bekommen? Mit Hilfe der Leiterinnen der Jugendgruppe "Die Löwenzähne", Diana Lay und Viktoria Dickenherr, entstanden wahre Kunstwerke, welche die Kinder zum Abschluss stolz präsentierten. Zur Stärkung zwischendurch gab es Muffins und leckere Kuchen. Ein wunderschöner herbstlicher Nachmittag, den alle in bester Erinnerung behalten werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden