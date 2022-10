Die Frauenstettener kreieren ein neues Märchen für ihren Nikolausmarsch

Der findet dieses Jahr zum 20. Mal statt. Traditionell wirken fast alle Einheimischen in irgendeiner Weise mit. Das Thema Corona wurde "elegant umschifft".

Es war das erste Treffen, in kleiner Planungsrunde. Dabei entschieden die vier Mitwirkenden etwas Wesentliches: Der Frauenstetter Nikolausmarsch wird in diesem Jahr wieder stattfinden, und zwar am Samstag, 3. Dezember. Und noch etwas ergab die Zusammenkunft: Nach mehreren Jahren kreiert die Dorfgemeinschaft zusätzlich zu den vorhandenen ein neues Märchen, das die Kinder samt Eltern und Großeltern in den Wäldern rund um den Buttenwiesener Ortsteil vorfinden werden.

Florian Hartl ist Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Frauenstetten

Die Idee dazu stammt von Florian Hartl und seiner Frau Franziska. Der 40-jährige führt seit 2016 die Dorfgemeinschaft an. Am Nikolausmarsch beteiligt ist er bereits seit seiner Kindheit – wie ganz viele Menschen in Frauenstetten. "Es ist ein Märchen, das wunderbar in den Wald passt und ohne große Kulissen zu machen ist", verrät er, "es ist gut umzusetzen und gleichzeitig sehenswert." Um welches Märchen es sich konkret handelt, bleibt zunächst ein Geheimnis. Klar ist dagegen, dass es dafür ein paar neue Kostüme braucht. Hier vertraut er auf die über Jahrzehnte gewachsene Dorfgemeinschaft, dass sich das Passende finden und machen lässt.

Erste Eckdaten für den diesjährigen Nikolausmarsch Frauenstetten wurden von Diana Heimes, Florian Hartl, Klaus-Jürgen Aumiller und Christian Zahler (von links) festgelegt. Somit geht es jetzt in die Detailplanungen. Foto: Klaus-Jürgen Aumiller

Seit 49 Jahren gibt es den Nikolausmarsch in Frauenstetten. Start und Ziel – der Tennisplatz auf der Anhöhe oberhalb der Kirche – sind dabei stets gleich geblieben. Zunächst, so Florian Hartl, habe man überlegt, die alle drei Jahre stattfindende Veranstaltung um ein Jahr zu verlegen und im kommenden Jahr den 20. Nikolausmarsch im 50. Jahr zu feiern. "Letztendlich wollten wir lieber dem dreijährigen Turnus treu bleiben", sagt Hartl.

Erneut wird es drei Märsche hintereinander in Frauenstetten geben

Ganz regulär kann der Nikolausmarsch in diesem Jahr damit angegangen werden. Das Thema Corona hätten sie mit ihrem Zyklus "elegant umschifft", so der 40-Jährige. Klar habe man sich auch mit der traditionellen Schnupfenzeit im Herbst auseinandergesetzt. Doch nach der Sitzung des Bundestages zu den Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes entschieden sie sich: "Wir machen's und vertrauen darauf, dass wir's durchführen können."

Nach dieser Entscheidung in kleiner Runde wird es nach und nach in die Detailplanungen gehen. Vieles steht bereits im Vorfeld fest. Beispielsweise wird es wieder drei Märsche geben mit drei verschiedenen Nikoläusen. Klar sind zudem traditionelle Waldstationen wie die Kindersegnung an der Kapelle, das Nikolaustheater, die Tiere des Waldes und die Märchen vom Schneewittchen und seinen sieben Zwergen, vom Rumpelstilzchen sowie Hänsel und Gretel. Die vergangenen Jahre habe man an den Stationen nicht groß etwas verändert. Auch die Kostüme dafür existieren seit Langem. Bei vielen kann Florian Hartl nicht einmal sagen, woher diese einst kamen.

"Die Röcke, Mützen und Bärte wurden vor vielen Jahren genäht", erinnert er sich, "seitdem sind sie im Einsatz." Irgendwann habe es einst ein Dorftheater in Frauenstetten gegeben. Von dort stamme vermutlich ebenfalls einiges. Der 40-Jährige schätzt das Traditionelle und Beständige. An den einzelnen Stationen habe sich in den vergangenen 20 Jahren kaum mehr etwas verändert, höchstens kleine Veränderungen, weil sich Waldwege oder die Natur innerhalb der dreijährigen Pause wandelten. "Manchmal muss man bewusst auch etwas Neues einführen", sagt Florian Hartl, "sonst wird's irgendwann langweilig." Der Gedanke inspirierte seine Frau und ihn zu der Idee eines neuen Märchens.

Immer mehr Menschen werden in die Vorbereitungen involviert

Bei den weiteren Planungsbesprechungen werden von Mal zu Mal immer mehr Menschen involviert. Zum letzten Vorbereitungstermin ist dann das ganze Dorf eingeladen – jeder Haushalt bekommt dazu eine Einladung in den Briefkasten. Dann werden die Rollen für die einzelnen Stationen verteilt. Mitmachen können viele, schon im Kleinkindalter sind zahlreiche Frauenstettener dabei. Während für die Einheimischen das Mitwirken seit Langem klare Sache ist, hat sich die Veranstaltung auch bei den Menschen rund um den Ort immer weiter herumgesprochen. Rund 1300 Menschen kamen im Advent 2019 zum Nikolausmarsch nach Frauenstetten.