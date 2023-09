Frauenstetten ist ganz im Zeichen der Kürbisse

Im Frühjaar wurde das Saatgut verteilt, nun feierte der Obst- und Gartenbauverein ein großes Kürbisfest. Es gab riesige Früchte und kreative Gerichte zu bestaunen - und genießen.

Bereits im Frühjahr hatte der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Frauenstetten zu einem Kürbisfest eingeladen. Damit auch alle Mitglieder und Freunde des Gartenbauvereins für diesen Tag im Spätsommer gut gerüstet waren, hatte der Verein schon damals Anzuchtsets mit zwei verschiedenen Sorten von Kürbiskernen an die einzelnen Haushalte verteilt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit Begeisterung seien hierauf die Samen in die Erde gebracht und im Frühjahr die jungen Pflanzen ins Freiland versetzt worden.

Manche waren überrascht, wie reichlich die Kürbis-Ernte ausgefallen ist. Maria Dickenherr, Beisitzerin im Verein und maßgeblich an der Organisation beteiligt, berichtet stolz: „Ein ganzes Meer an Kürbissen durften wir im Garten von Marianne Wirth in Hinterried bewundern“. Sie war es dann auch, die dem Verein für den Kürbistag fast 20 Stück der großen orangen Knollen zur Verfügung gestellt hat, damit die Kinder hieraus kleine Kunstwerke schnitzen konnten.

Mehrere Prachtkürbisse waren am Start

Zunächst begann der Kürbistag des Gartenbauvereins bei Kaffee und verschiedenen (Kürbis)Kuchen und Muffins, bevor die feierliche Prämierung des schwersten Kürbisses begann. Den größten Kürbis mit über 15 Kilogramm brachte Familie Debler, dicht gefolgt von einem Kürbis der Familie Wirth und der Familie Leinfelder. Alle nahmen stolz als Hauptpreis Städtle-Schecks für einen Einkauf in Wertingen in Empfang.

Nach dieser feierlichen Zeremonie schritten die Kinder zur Tat und die vorbereiteten Kürbisse - unter Anleitung der Vorsitzenden Verena Beese und deren Schwägerin, Viktoria Dickenherr - vorbereiten und aushöhlen. Mit vorbereiteten Schablonen und Spezialwerkzeug war es ein Leichtes, den Kürbissen gruselige oder lustige Gesichter einzuschnitzen. Und so präsentierten die Kinder dann auch voller Stolz die 18 Kürbisse, die an diesem Nachmittag entstanden sind.

„Alleini“ sorgt für Musik

Damit war der Kürbis-Tag des OGV noch nicht beendet. Mit nur kurzer Unterbrechung ging es abends im Schützenheim weiter. Der Verein hatte zu einem Kürbis-Koch-Wettbewerb aufgerufen, zu dem fünf verschiedene Kürbis-Gerichte eingereicht wurden. Beginnend mit der klassischen Kürbis-Suppe wurde als zweiter Gang ein Salat mit Kürbis-Gnocchi gereicht, gefolgt von einer cremigen Kürbis-Lasagne. Selbstgemachte Kürbis-Ravioli in Blütenform mit Salbeibutter bildeten einen weiteren Gang gefolgt von einem süßen Abschluss in Form von Kürbis-Eis und Kürbis-Kern-Öl-Eis auf Himbeerspiegel. Die Köchinnen Viktoria Dickenherr, Diana Lay, Beate Seibold, Verena Beese und Daniela Leinfelder haben Stunden in der Küche verbracht. Als Team wurden die einzelnen Gänge am Abend gemeinsam vorbereitet und das voll besetzte Schützenheim verköstigt. Für die musikalische Umrahmung an diesem Abend sorgte spontan Philipp Leinfelder, der sich in der Gegend als „Alleini“ bereits einen Namen gemacht hat und mit seinem Gesang in Begleitung mit Gitarre die Besucherinnen und Besucher begeisterte.

Dem Obst- und Gartenbauverein Frauenstetten ist es gelungen, einen rundum gelungenen Tag für Jung und Alt zu organisieren. „Das müssen wir im nächsten Jahr unbedingt wieder machen“, meinte sodann auch „Köchin“ Diana Lay. „Vielleicht mit Kartoffel und dann gibt es das Kochbuch gleich dazu“, meinte sie augenzwinkernd. Denn die leckeren Kürbisrezepte waren gefragt und müssen unbedingt noch weitergegeben werden. (AZ)