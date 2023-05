Frauenstetter Gartler verschönern eine Brücke

Das Bauwerk über den Reichenbach ist nach der Arbeit des Obst- und Gartenbauvereins viel ansehnlicher. Auch die Kleinen haben daran großen Anteil.

Zu einer gemeinsamen Mal-Aktion hat der Obst- und Gartenbauverein die Kinder der Dorfgemeinschaft aus Frauenstetten und Hinterried eingeladen. 25 Kinder und zusätzlich auch einige Muttis malten eifrig die von Hermann Haas vorbereiteten Latten aus Holz mit bunten Acrylfarben an. Aus den bemalten Kunstwerken ist nun ein wunderschöner Gartenzaun entstanden, der inzwischen die Brücke an der Ortseinfahrt nach Frauenstetten ziert. Jörg Krakowka nahm zudem viel Arbeit auf sich und sägte Blumen mit passenden Blättern und Stil, Schmetterlinge sowie Herzen aus Holz aus. Diese wurden liebevoll von den Mädchen und Buben bemalt und fanden am Muttertag bestimmt ihre Bestimmung in Form eines selbst gestalteten Geschenks für die Mama.

Viele bunte Zaunlatten machen einen Hingucker

Nachdem die bunten Zaunlatten bemalt waren, verbrachte man die Trockenzeit der Farben bei Kaffee und Kuchen bzw. bei Saftschorle, Schokokuchen und Muffins im Hof der Familie Dickenherr, welche auch den Malplatz vorbereitet hatte und für die Verpflegung sorgte. Im Anschluss wurden dann gemeinsam die Kunstwerke begutachtet und siehe da: Selbst die Frauenstettener Kirche wurde von zwei kreativen Mädels originalgetreu auf den Holzlatten verewigt.

Auch die Kleinen aus dem Gartenbauverein machten mit. Foto: Verena Beese

Nachdem in der vergangenen Woche auch die beantragte Sondernutzungsvereinbarung des Staatlichen Bauamtes Krumbach (StBA) eingegangen war, durfte der Zaun an der Brücke zum Reichenbach montiert werden. Es ist nämlich wichtig, dass der Zaun nicht nur schön aussieht, sondern auch der Verkehrssicherungspflicht entspricht. Als Kreisstraße, was die Frauenstettener Ortsdurchgangsstraße ist, konnte dies nur vom Bau genehmigt werden.

Ein Schreinermeister hilft tatkräftig mit

Schreinermeister Karl Mair aus Hinterried macht sich schon im Vorfeld Gedanken zu einer sicheren und haltbaren Montage. Messebauer Toni Federlin unterstützte ihn dann beim fachgerechten Montieren der Holzlatten an den vorbereiteten Bundstangen, sodass der fertige Gartenzaun nun die vorbeifahrenden, rund 8.000 Fahrzeuge pro Tag und deren Insassen, sehr erfreut. Ein wahrer Blickfang am Ortseingang des schönen Zusam-Dorfes und ein Beispiel für wirklich wunderbare Vereinsarbeit für Jung und Alt. (AZ)