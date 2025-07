Frauenstetter Gartler wie immer aktiv

Dass die Frauenstetter Gartler sehr aktiv sind, ist bis weit über die Gemeindegrenzen bekannt. Unter dem bewährten Führungsteam um Verena Beese entstehen immer wieder neue Ideen, wie der Verein jung gehalten wird und jährlich ein attraktives Programm auf die Beine gestellt werden kann. So auch im vergangenen Gartenjahr, über das die Vorsitzende anlässlich der Generalversammlung im Frauenstettener Schützenheim berichten konnte. Mit der liebgewonnenen Malaktion begann im Mai das Jahresprogramm und auch 2024 fanden sich weit über 20 Kinder ein, die Holzlatten für einen bunten Gartenzaun gestalteten. Zeitgleich lud der Verein seine Mitglieder zu einer Pflanzentauschbörse ein, die überraschend gut angenommen wurde. Bei Kaffee und Kuchen fanden sich dann auch etliche Mitglieder. "Wir haben es wieder einmal geschafft, Jung und Alt zusammenzubringen", meinte denn auch Vorsitzende Beese schmunzelnd. Denn an diesem Nachmittag war von drei Jahren bis weit über 80 alles vertreten. Der Höhepunkt des Vereinsjahres war das Kirchweih-Kartoffel-Fest mit Nachmittagsprogramm für die Kinder und einem großen Fest am Abend. Ein Ausflug, Vorträge, der Besuch der Kreisversammlungen und verschiedene Bastelabende rundeten das umfangreiche Jahresprogramm ab. Dass der Verein auf ein solides finanzielles Polster blicken kann, wusste Kassenverwalter Anton Riegel zu berichten. Vor allem die durchgeführten Aktionen und Feste sorgen dafür, dass regelmäßig Gewinne dem Vereinskonto zugeführt werden können. Nach dem offiziellen Teil wurden die Gäste mit dreierlei Apfelkuchen von den Vorstandsdamen verwöhnt: Denn in diesem Jahr stehen das Herbstfest und der Kirchweihsamstag unter dem Motto "Apfel". Verena Beese freute sich anschließend über den Besuch von Christiane Mayer, die mit ihrem Vortrag die Teilnehmer der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Frauenstetten begeisterte. Zum Dank überreichte Beese einen Nudel- und Präsentkorb mit regionalen Spezialitäten. (AZ)

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verena Beese Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis