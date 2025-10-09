2025 ist wieder Nikolausmarsch in Frauenstetten

Er steht wieder in den Startlöchern: Auch heuer findet – im bewährten dreijährigen Turnus – der überregional bekannte Frauenstetter Nikolausmarsch statt. In einer ersten Planungsrunde hatte der Verantwortliche der veranstaltenden Dorfgemeinschaft, Florian Hartl, zur ersten Streckenbegehung eingeladen.

Es geht an die Detailplanung des Frauenstetter Nikolausmarsches 2025

Erste Erkenntnisse wurden ausgetauscht. Somit geht es jetzt in die Detailplanung der Großveranstaltung. Bereits zum 21. Mal findet die Wanderung zusammen mit dem Nikolaus durch die dunklen Wälder rund um Frauenstetten statt. Ein Highlight für Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sowie alle, die Lust auf einen romantisch-winterlichen Spaziergang haben.

Erstmalig 1977 fand der Marsch in ganz kleinem Rahmen nur für die Dorfbewohner statt. Inzwischen kommen mehr als tausend Besucherinnen und Besucher. Alle Interessierten sollten sich jetzt schon mal den Termin fest im Kalender eintragen: am Nikolaustag, Samstag, 6. Dezember, zwischen 17 und 18 Uhr soll die Wanderung stattfinden. Start und Ziel wird wieder das Gelände rund um den Tennisplatz Frauenstetten sein. Weitere Infos folgen, wie es die Veranstalter ankündigen. (AZ)

