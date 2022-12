Nikolausmarsch in Frauenstetten bringt Riesenspende für die Kartei der Not

1527 Menschen sind vor dem Nikolaustag durch den dunklen Wald im Zusamtal marschiert. Die Dorfgemeinschaft unterstützt durch das Event erneut unser Leserhilfswerk.

Philipp Schmid bewegen immer noch die Eindrücke des Nikolausmarsches in Frauenstetten. Im Sterntaler-Märchen, das jetzt erstmals aufgeführt wurde, durfte der Bub den armen Mann spielen. "Das hat Spaß gemacht, ich hab’ den Königsmantel bekommen", sagt Philipp. Auch Leana und Emma, die in die Rolle des frommen Mädchens schlüpften, sind von dem Ereignis, das alle drei Jahre die Menschen in Frauenstetten und Hinterried in ihren Bann zieht, angetan. "Es war so schön, das Märchen hat uns gut gefallen", schwärmen die beiden Mädchen.

Die Dorfgemeinschaft Frauenstetten/Hinterried hat jetzt nach dem Nikolausmarsch eine Spende von 4120 Euro für die Kartei der Not übergeben: (von links) Leana Zinsmeister, Berthold Veh, Philipp Schmid, Klaus-Jürgen Aumiller, Maria Zinsmeister, Magdalena Leinfelder, Leon Steiner, Franziska, Linus, Emma und Florian Hartl, sowie Lena Greiner. Foto: Brigitte Bunk

So viele Besucher und Besucherinnen wie nie zuvor hat die Traditionsveranstaltung am 3. Dezember ins Zusamtal gelockt. Cheforganisator Florian Hartl hat beim 20. Nikolausmarsch 1527 Teilnehmende gezählt. Bei diesem Event, dessen Erlös von Anfang an an die Kartei der Not geht, engagiert sich die ganze Dorfgemeinschaft Frauenstetten/Hinterried, die auch der Veranstalter ist. "Alle 150 Haushalte der Buttenwiesener Gemeindeteile Frauenstetten und Hinterried werden angeschrieben", informiert Hartl.

Von den etwa 500 Bewohnern und Bewohnerinnen seien etwa 120 als Helfer oder Akteure im Einsatz. Weil sie als Schauspieler, Statisten oder Helfer für die verschiedenen Stationen gebraucht werden, komme es vor, dass viele erst im reiferen Alter ab 60 den Nikolausmarsch ganz genießen können, sagt Klaus-Jürgen Aumiller. Der Vorsitzende des TC Frauenstetten und Mitglied des Organisationsteams koordiniert den Auftritt der Nikoläuse. Vier Darsteller des Heiligen sind im Einsatz, denn die vielen Menschen ziehen in verschiedenen Gruppen durch den dunklen Wald.

Rumpelstilzchen und Schneewittchen werden bei Nikolausmarsch zum Leben erweckt

An liebevoll gestalteten Märchenstationen erwecken Kinder aus dem Ort Rumpelstilzchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel zum Leben. Am Ende des über anderthalb Stunden dauernden Marsches führten sie dieses Mal als Überraschung erstmals die Geschichte von den Sterntalern auf, die Franziska Hartl und Maria Zinsmeister mit ihnen einstudiert hatten. Der Höhepunkt für viele ist das Nikolausspiel. Klaus-Jürgen Aumiller legt dabei auf eine Feststellung wert: "Der heilige Nikolaus ist kein Weihnachtsmann." Er habe eine Mitra (Kopfbedeckung) und einen Bischofsstab. Im Schauspiel, das der frühere Kreisheimatpfleger Alois Sailer verfasst hat, nimmt es der Heilige mit Piraten, die Getreideschiffe gekapert haben, auf und lindert eine Hungersnot.

1977 hat der inzwischen verstorbene Josef Schlicker den Nikolausmarsch erfunden. Ziel sei es gewesen, dass alteingesessene Frauenstettener und Hinterrieder mit den neuen Mitbürgern in den Siedlungen etwas gemeinsam auf die Beine stellen, blicken Hartl und Aumiller zurück. Zu der Veranstaltung, deren Erlös traditionell an die Kartei der Not geht, kommen inzwischen nicht nur Menschen aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg, sondern weit darüber hinaus. Für das Leserhilfswerk unserer Zeitung wird marschiert, gespielt, und es werden Getränke, Gulaschsuppe und Würste für den guten Zweck verkauft.

Vertreter der Dorfgemeinschaft Frauenstetten/Hinterried haben am Dienstagabend in der Redaktion der Wertinger Zeitung eine großherzige Spende in Höhe von 4120 Euro an die Kartei der Not übergeben. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankte allen Beteiligten für "die grandiose Gemeinschaftsleistung". Dadurch könne die Kartei Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Seit den Anfängen hat die Dorfgemeinschaft inzwischen die unglaubliche Summe von 40.500 Euro an das Leserhilfswerk gespendet.