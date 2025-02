Umstellung auf elektronische Schießstände bei den Eustachiusschützen

Zur gut besuchten Jahresversammlung des Schützenvereins Eustachius aus Frauenstetten konnte Vorsitzender Andreas Haas Gauschützenmeister Hubert Gerblinger, Ehrenmitglieder, Kollegen der Ortsvereine und die Bewirtungsmannschaft begrüßen. Den umfangreichen Tätigkeitsbericht gab Zweiter Vorsitzender Ulrich Wenger. So werden mit der Umrüstung auf elektronische Schießstände 2026 auch die sanitären Anlagen renoviert. Gemeinderat Andreas Klein, der den Bürgermeister vertrat, konnte dem Verein die Zusage übermitteln, dass die Gemeinde diese Baumaßnahme bezuschussen wird.

Ehrungen für langjährige Mitglieder bei den Schützen aus Frauenstetten

Genannt wurden vergangene Aktivitäten wie das Annafest, die Meisterfeier, das Gaupokal- und Gauschießen, das Weihnachtsschießen und der Gauball. In diesem Jahr stehen für den Verein das Gauschießen im März, im April das Zusampokalschießen in Lauterbach, das Schützenfest in Westendorf und das örtliche Feuerwehrfest zum 150. Bestehen vom 18. bis zum 20. Juli an. Das Annafest wiederum fällt aus.

Nach der Totenehrung und dem Protokollbericht gab Kassierer Christian Strehle einen detaillierten Finanzbericht ab, die beiden Prüfer erteilten Entlastung. Die aktive Sportleiterin Maria Haas informierte wiederum über den Stand der Gau- und Bezirk-RWK. In der Gauklasse belegen die Schützen den dritten Platz, im Bezirk-RWK steht die Mannschaft auf dem letzten Platz. Im Vorjahr begannen neun Schüler zwischen neun und elf Jahren das Schießen mit der Schlinge. Vorsitzender Andreas Haas ehrte zusammen mit dem ersten Gauschützenmeister Mitglieder für 25 und 40 Jahre Vereinstreue.