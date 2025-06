Das war das Fronleichnamsfest 2025 in Frauenstetten

In vielen Ortschaften im Landkreis Dillingen haben am Mittwoch und Donnerstag Festgottesdienste mit anschließenden Prozessionen zu Fronleichnam stattgefunden – so auch in Frauenstetten für die Pfarrgemeinden Wortelstetten und Frauenstetten. Die Fahnenabordnungen beider Dörfer waren vollständig vertreten und zahlreiche Gläubige wandelten mit Pfarrer Klaus Ammich durch die festlich geschmückten Straßen. Die Altäre wurden von den Familien Karmann, Dickenherr, Hartl und Krakowka gestaltet. Das Absperren der Straßen übernahm die Freiwillige Feuerwehr Frauenstetten, die schon bald ihr 150-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest vom 18. bis 20. Juli feiern wird.

Musik von der Blaskapelle Unterthürheim zum Fronleichnamsfest

Im Anschluss an die Prozession umrahmten Vertreter der Blaskapelle Unterthürheim – wie auch schon den Festgottesdienst am Kirchhof und die gesamte Prozession – musikalisch. Danach waren alle Akteure im Schützenheim zu einer Brotzeit eingeladen.

Maria Dickenherr mit ihrem Altar an der Frauenstettener Hauptstraße, den sie zusammen mit ihrer Familie gestaltet hat. Foto: Verena Beese

Zum Feiertag: Fronleichnam ist ein katholisches Hochfest, das die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie, also dem geweihten Brot und Wein, feiert. Alljährlich wird dieses Hochfest am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen. Das Wort „Fronleichnam“ ist abgeleitet vom althochdeutschen „vron“ (Herr) und „licham“ (Leib), was wörtlich „Fest des Leibes und Blutes Christi“ bedeutet. Es soll an das letzte Abendmahl erinnern, das Jesus mit seinen Jüngern feierte und an das in jedem Gottesdienst in der Eucharistie gedacht wird. Deswegen wird das geweihte Brot in einer Monstranz am Fronleichnamstag durch die Straßen getragen. (AZ)