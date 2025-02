In Wertingen gibt es einen Kinoabend für Frauen

Der Frauentag in Wertingen wird diesmal bunt und schrill. Denn wer kennt sie nicht, die knalligen, farben- und formenreichen Nana-Figuren der Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930 bis 2002). Im vergangenen Jahr wurde ihre Lebensgeschichte von Céline Sallette neu verfilmt. Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Wertingen-Zusamaltheim lädt nun zur Vorpremiere im Filmtheater Wertingen ein. Kinobetreiberin Prisca Färber hat es geschafft, den Film vor dem eigentlichen Bundesstart schon am Frauentag, Samstag, 8. März, um 19.30 Uhr, in Wertingen zum Eintrittspreis von zehn Euro präsentieren zu können.

Im Filmtheater Wertingen wird der Film als Vorpremiere gezeigt

Niki de Saint Phalle wurde mit ihren Nana-Skulpturen weltberühmt, vor allem als Künstlerin, die mit Messern und Gewehren Gemälde beschoss. Ihre Leben steckt voller Abgründe, so die Beschreibung des Filmverleihers „Neue Visionen“. Als Model und Schauspielerin träumte Niki vom großen Leben in Paris. Nach persönlichen Tiefschlägen erfindet sie eine neue Sprache der Kunst, die von Gewalt, Hoffnung und Weiblichkeit erzählt.

Die Nanas von Niki de Saint Phalle sind weltberühmt

Sie erschuf Nanas in allen Formen und Farben, in die das Publikum ein- und ausgehen konnte. Ihre Kunst wurde zur Waffe und traf die Grenzen der etablierten Kunstwelt. Ihre Nanas wurden während der documenta in Kassel ausgestellt sowie in Hannover am Leibnizufer. 1968 nahm sie erstmals an einer Ausstellung des Museums of Modern Art in New York teil, weitere Ausstellungen in ganz Europa folgten. 1979 begann sie in der Toskana in Capalbio mit dem Bau ihres Giardino die Tarocchi, dem Garten des Tarot mit 22 Tarot-Figuren, die teilweise als Gebäude realisiert wurden.

An diesem Abend in Wertingen soll eine Überraschung geben

„Niki de Saint Phalles Leben steht für den Kampf der Frauen um Selbstbestimmung und ist deshalb ein treffendes Thema für den Frauentag,“ sagt Hertha Stauch, Ortsvorsitzende der Grünen Wertingen-Zusamaltheim. Zusammen mit ihrem Team hat sie dafür gesorgt, dass der Abend mit einer Überraschung für alle Frauen ein vergnügliches Erlebnis wird. (AZ)