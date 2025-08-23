Icon Menü
Freie Schule Lech-Donau bleibt in Lauterbach: wichtige Veränderungen geplant

Lauterbach

Schlussstrich: Freie Schule Lech-Donau will in Lauterbach bleiben

Lange Zeit sah es so aus, als würde die Freie Schule Lech-Donau wegziehen. Doch nun bleibt die Einrichtung in Lauterbach. Allerdings gibt es eine Veränderung.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Jetzt kann ein Schlussstrich unter die Wegzugs-Debatte gezogen werden. Die Freie Schule Lech-Donau will in Lauterbach bleiben.
    Jetzt kann ein Schlussstrich unter die Wegzugs-Debatte gezogen werden. Die Freie Schule Lech-Donau will in Lauterbach bleiben. Foto: Freie Schule

    Es war ein Hin und ein Her. Mal hieß es, die Freie Schule Lech-Donau in Lauterbach bleibt vor Ort. Ein andermal wurde bekannt, dass die Verantwortlichen einen neuen Standort in Donauwörth suchen. Nun ist Bewegung in die Sache gekommen. Derzeit wird hinter den Kulissen an einem Vertrag gearbeitet, damit sich die Schule dauerhaft in Lauterbach ansiedeln kann. Doch die juristische Ausarbeitung eines Vertrages mit der Gemeinde ist höchst kompliziert. Und in der Freien Schule wird es eine größere Änderung für Schüler und Schülerinnen geben.

