Das Wertinger Kino eröffnet etwas früher

Plus Derzeit laufen die Vorarbeiten für die Sanierung des Wertinger Kinos. Interessierte können Retro-Erinnerungsstücke kaufen.

Derzeit wird das Kino Wertingen saniert. Zunächst war das Ziel von Betreiberin Prisca Färber, gleichzeitig zum Start des Open-Air-Kinos im Schlossgarten, das ebenfalls unter ihrer Regie läuft, auch das Kino wieder eröffnen zu können. Doch nun will sie das Lichtspielhaus sogar etwas früher aufsperren und zwar zum Bundesstart des Films „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ab dem 21. Juli.