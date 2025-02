Briefwahl in Wertingen: So lange haben Wählerinnen und Wähler Zeit

Überall in Deutschland wurden die dringend erwarteten Stimmzettel für die Bundestagswahl ausgeliefert. Auch die Stadt und die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen haben in der vergangenen Woche über 4500 Briefwahlunterlagen versandt. Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, sollten die Unterlagen also am vergangenen Wochenende erhalten haben, sodass die Wahlbriefe fristgerecht abgegeben werden können. Darüber informiert die Kommune in einer Mitteilung.

Das Wahlamt der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Wertingen weist darauf hin, dass sich die Postlaufzeiten seit dem 1. Januar 2025 geändert haben. Bisher galt für die Standardlaufzeit der Eingangstag plus ein Tag. Neu ist: Eingangstag plus zwei Tage. Die Post stelle die Sendungen „zuverlässig in der Regel am übernächsten Werktag“ zu.

Die Bundestagswahl in Deutschland findet am Sonntag, 23. Februar 2025, statt

Drei Tage vor dem Wahltermin ist der von der Deutschen Post empfohlene späteste Termin, um den Wahlbrief in einen Briefkasten zu werfen oder in einer Filiale der Deutschen Post abzugeben. Dies bestätigt auch Ruth Brand, die seit 2023 Präsidentin des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlleiterin ist. Ihrer Aussage zufolge stelle die Deutsche Post sicher, dass Wahlbriefe, die bis spätestens Donnerstag, 20. Februar, vor der letzten Leerung des jeweiligen Briefkastens eingeworfen beziehungsweise in einer Postfiliale abgegeben werden, rechtzeitig die auf dem Wahlbrief aufgedruckte Stelle erreichen. Die Bundestagswahl findet am Sonntag, 23. Februar, statt.

Der Landeswahlleiter für Bayern, Thomas Gößl, empfiehlt zudem, die Briefwahlmöglichkeit vor Ort bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung zu nutzen und direkt dort abzugeben. Der Wahlbrief kann im Ordnungsamt im ehemaligen Amtsgerichtsgebäude in der Schulstraße 10, Wertingen, abgegeben oder im Briefkasten der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Wertingen bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr eingeworfen werden. (AZ)